Війська Росії активно використовують бронетехніку та намагаються обійти Часів Яр – ЗСУ

Ситуація у Часовому Яру. Фото: карта DeepState

У Часовому Яру Донецької області йдуть міські бої. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



За його словами, російські війська також намагаються обходити місто, у тому числі з півночі та з активним використанням бронетехніки.



«Однак вона там досить ефективно уражається. Там знищуються танкові колони. Також зупиняються спроби росіян атакувати з використанням мототехніки та імпровізованої автотехніки, наприклад, багі», – розповів речник ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що українські війська відбили штурм армії РФ поблизу Часового Яру Донецької області, у бік міста рухалися понад 20 одиниць бронетехніки.