У Мерефі Харківської області вночі повністю знищено нафтопереробний завод

Внаслідок атаки російських дронів у Мерефі Харківської області повністю зруйновано нафтопереробний завод. Фото: Харків Сьогодні

Вночі в місті Мерефа Харківської області внаслідок атаки безпілотників було повністю знищено нафтопереробний завод. Про це повідомляє «Економічна правда» із посиланням на інвестиційно-промислову групу AES Group.

Повідомляється, що атака двадцяти російських дронів на НПЗ тривала дві години.

Зазначається, що це вже четвертий удар по заводу з лютого 2022 року. До цього підприємство працювало лише на 10% своєї потужності, проте після останньої атаки воно було повністю знищено.

Пожежу ліквідували всю ніч, зараз на місці працюють вибухотехніки.

В AES Group заявили, що підприємство фактично розпочинає процедуру банкрутства.