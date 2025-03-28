В Курской области убит Герой России Марат Тибилов

Майор спецназа российской армии Марат Тибилов, которому чуть больше месяца назад Путин присвоил звание Героя России, убит в Курской области.
Об этом сегодня сообщила пресс-служба Росгвардии.
«При выполнении служебно-боевой задачи в Курской области погиб Герой России майор Тибилов Марат Георгиевич», — говорится в сообщении.
Глава Кремля Владимир Путин присвоил звание Героя России Марату Тибилову 23 февраля текущего года.
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