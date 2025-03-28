В Курской области убит Герой России Марат Тибилов

Героя России убили в Курской области. Фото: Росгвардия

Майор спецназа российской армии Марат Тибилов, которому чуть больше месяца назад Путин присвоил звание Героя России, убит в Курской области.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба Росгвардии.

«При выполнении служебно-боевой задачи в Курской области погиб Герой России майор Тибилов Марат Георгиевич», — говорится в сообщении.

Глава Кремля Владимир Путин присвоил звание Героя России Марату Тибилову 23 февраля текущего года.