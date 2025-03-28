У Курській області вбито Героя Росії Марата Тібілова

Майора спецназу російської армії Марата Тібілова, якому трохи більше місяця тому Путін присвоїв звання Героя Росії, вбито в Курській області.
Про це сьогодні повідомила пресслужба Росгвардії.
«При виконанні службово-бойового завдання в Курській області загинув Герой Росії майор Тібілов Марат Георгійович», — йдеться у повідомленні.
Глава Кремля Володимир Путін надав звання Героя Росії Марату Тібілову 23 лютого поточного року.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях