У Курській області вбито Героя Росії Марата Тібілова

Героя Росії вбили у Курській області. Фото: Росгвардія

Майора спецназу російської армії Марата Тібілова, якому трохи більше місяця тому Путін присвоїв звання Героя Росії, вбито в Курській області.

Про це сьогодні повідомила пресслужба Росгвардії.

«При виконанні службово-бойового завдання в Курській області загинув Герой Росії майор Тібілов Марат Георгійович», — йдеться у повідомленні.

Глава Кремля Володимир Путін надав звання Героя Росії Марату Тібілову 23 лютого поточного року.