В ВСУ рассказали, есть ли сильное обострение на фронте вблизи Лимана

Ситуация на Лиманском направлении. Фото: карта DeepState

Российские войска пытаются контратаковать в направлении села Надия Луганской области. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.



Он напомнил, что ВСУ недавно освободили Надию.



«И бывают такие случаи, когда российские генералы из новостей узнают о том, что они потеряли населенный пункт, поскольку им боятся докладывать, то тогда у них начинается суета. И вот с высокой вероятностью именно такую суету мы сейчас и наблюдаем», – сказал Трегубов.



В то же время, как отметил спикер ОСГВ «Хортица», оккупанты постоянно давят на села Терны и Ямполовка на Донетчине.



«Там, скажем так, происходит постоянное «бодание». Я бы сказал, что по крайней мере по состоянию на утреннюю статистику на Лиманском направлении сильного обострения не было заметно. Ну, скажем так, в пределах статистической погрешности», – добавил он.



Трегубов рассказал, что именно на этом направлении россияне очень активно используют легкую технику.



«Тяжелая техника тоже бывает. Однако, когда ты видишь в сводке 40 мотоциклов в сутки, которые использовали даже на отдельной операции, ты уже перестаешь понимать, что это было. Россияне там пытаются проскочить на чем-то очень быстром в идеале в тыл, а если не в тыл, то во фронт украинских позиций. И там пытаются закрепляться и ждут, пока подойдут пехотные группы», – резюмировал спикер ОСГВ «Хортица».

Напомним, что 27 марта в DeepState заявили об обострении ситуации на фронте вблизи Лимана. По данным аналитиков, войска РФ почти полностью оккупировали Терны и активно давят на Ямполовку, к которой подошли еще ближе.