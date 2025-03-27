«Почти полностью оккупировали Терны»: в DeepState заявили об обострении ситуации на фронте вблизи Лимана

Ситуация на Лиманском направлении. Фото: карта DeepState

Произошло обострение ситуации на фронте вблизи города Лиман Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Войска России активно оказывают давление на село Ямполовка, продвинулись в Тернах и почти полностью оккупировали село. Произошло это не внезапно, поскольку россиян очень часто фиксировали на южных окраинах Тернов, они пытались скрыться и закрепиться в домах и посадках. Были неоднократные кадры отработки бойцами Сил обороны Украины по оккупантам как техникой, так и дронами или артиллерией. Однако постоянное давление дало свои результаты – ВС РФ подошли еще ближе к Ямполовке.



«Первые заходы в сторону Ямполовки были задолго до взятия Тернов с северо-восточной стороны села. А сейчас россияне лезут юго-восточнее села и пытаются перебить логистику в Ямполовку по дороге, которая идет из села Торское. Очень неприятная ситуация с фланга для подразделений, которые не один год держат там участок, в частности для бойцов 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ», – отметили в DeepState.



Также начала обостряться ситуация вокруг села Ивановка на правом берегу реки Жеребец. Армия РФ оказывает давление на Катериновку, подбирается к селу вплотную и пытается закрепляться на этом участке. Одновременно с этим оккупанты пытаются развивать успех в направлении поселка Новое и села Зеленая Долина. Боевые действия продолжаются.

Напомним, что в ВСУ ответили, действительно ли за последние недели увеличилась активность войск РФ на Донбассе.