У ЗСУ розповіли, чи є сильне загострення на фронті поблизу Лимана

Ситуація на Лиманському напрямку. Фото: карта DeepState

Російські війська намагаються контратакувати у напрямку села Надія Луганської області. Про це «Новинам Донбасу» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



Він нагадав, що ЗСУ нещодавно звільнили Надію.



«І бувають такі випадки, коли російські генерали з новин дізнаються про те, що вони втратили населений пункт, оскільки їм бояться доповідати, то тоді у них починається метушня. І ось з високою ймовірністю саме таку метушню ми зараз і спостерігаємо», – сказав Трегубов.



Водночас, як зазначив речник ОСУВ «Хортиця», окупанти постійно тиснуть на села Терни та Ямполівка на Донеччині.



«Там, скажімо так, відбувається постійне «бодання». Я б сказав, що принаймні станом на ранкову статистику на Лиманському напрямку сильного загострення не було помітно. Ну, скажімо так, у межах статистичної похибки», – додав він.



Трегубов розповів, що саме на цьому напрямку росіяни активно використовують легку техніку.



«Важка техніка теж буває. Однак, коли ти бачиш у зведенні 40 мотоциклів на добу, які використовували навіть на окремій операції, ти вже перестаєш розуміти, що це було. Росіяни там намагаються проскочити на чомусь дуже швидкому в ідеалі в тил, а якщо не в тил, то у фронт українських позицій. І там намагаються закріплюватися і чекають, доки підійдуть піхотні групи», – резюмував речник ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що 27 березня у DeepState заявили про загострення ситуації на фронті поблизу Лимана. За даними аналітиків, війська РФ майже повністю окупували Терни та активно тиснуть на Ямполівку, до якої підійшли ще ближче.