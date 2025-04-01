У Польщі затримали та передали Україні пропагандиста з пулу Медведчука Кирила Молчанова: це спецоперація СБУ та розвідки

«Політексперт» Кирило Молчанов на ток-шоу російського пропагандиста Володимира Соловйова. Фото: кадр із відео

Служба безпеки спільно зі Службою зовнішньої розвідки та правоохоронними органами Польщі провели багатоходову міжнародну спецоперацію на території ЄС. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



Вперше з початку повномасштабного вторгнення на запит СБУ в Україну передали російського агента, який працював проти української держави в інформаційній сфері. Спочатку його затримали у Польщі, а зараз він перебуває у київському СІЗО.



Фігурантом справи є «політичний експерт» із медійного пулу екснардепа та колишнього керівника забороненої партії «ОПЗЖ» Віктора Медведчука, підозрюваного у державній зраді. Як повідомило «Суспільне» з посиланням на джерела у правоохоронних органах, йдеться про Кирила Молчанова.



Молчанов був завербований і працював одночасно на дві російські спецслужби: ФСБ та зовнішню розвідку РФ. За вказівкою окупантів він займався дискредитацією України на міжнародній арені та працював над розхитуванням внутрішньої ситуації у країнах-партнерах.



У 2022 році «політексперт» виїхав в Росію, де згодом став одним із ключових ідеологів кремлівських медійних проєктів «Інша Україна» та «Голос Європи» – Voice of Europe.



Також Молчанов був одним із частих гостей ток-шоу Володимира Соловйова. Лише протягом 2023 року він 35 разів брав участь у прямих ефірах кремлівського пропагандиста, де виправдовував збройну агресію РФ та поширював фейки щодо ситуації в Україні.



Крім того, Молчанов організовував на території ЄС вуличні акції в інтересах Кремля, де закликав до згортання міжнародної підтримки України.



Ще одним важливим напрямком підривної діяльності фігуранта були публічні заклики до підготовки замовних терактів в Україні. Для цього пропагандист використовував свій Телеграм-канал, де регулярно репостив чат-боти російських спецслужб, які збирали розвіддані про Сили оборони України.



Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 436-2 та ч. 6 ст. 111-1 (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників та колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Розслідування продовжується.

Нагадаємо, що СБУ повідомила про підозру екскерівнику «Мінтрансу ЛНР» та колишньому луганському бізнесмену Володимиру Євдохіну.