Дрони атакували російський Таганрог: у місті введено режим НС

Вночі російський Таганрог атакували безпілотники. Фото: Новини Таганрога/Тelegram

У Таганрозі Ростовської області РФ під час атаки дронів пошкоджено житловий будинок. У місті запровадили режим надзвичайної ситуації (НС). Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що безпілотники атакували Таганрог увечері 1 квітня, пошкоджено щонайменше один житловий багатоквартирний будинок, повідомив голова Ростовської області Юрій Слюсар.

За його словами, у дев'ятиповерховому будинку на вулиці Лізи Чайкіної, 57 після атаки почалася пожежа, звідти евакуювали 85 мешканців.

Також пожежа почалася біля семиповерхового будинку на вулиці Леніна, 147. Крім того, безпілотник, що впав, виявлено за адресою провулок 1-й Новий, 26, додав Слюсар.

До медиків з легкими пораненнями, як заявив він, звернулися двоє людей, у них опіки та порізи.

У місті запроваджено режим надзвичайної ситуації, оголосив Слюсар.