Два «Буки» та один «Тор»: безпілотники ЗСУ знищили системи ППО Росії на Донеччині

Сили безпілотних систем Збройних сил України (СБС ЗСУ) за два тижні виявили та знищили три зенітно-ракетні комплекси російських окупаційних військ на Донецькому напрямку. Про це повідомила пресслужба СБС ЗСУ.



За даними військових, оператори 14 окремого полку БпАК СБС вразили два комплекси «Бук» невстановленої модифікації та один ЗРК «Тор». Загальна вартість знищеного озброєння становить приблизно 50 мільйонів доларів.



Для ураження цілей використовувалися ударні дрони із системою захоплення та автоматичного наведення. У СБС наголошують, що знищені комплекси були ключовими елементами ППО російських військ.



«ППОцид — це результат злагодженої роботи аеророзвідки та операторів ударних БПЛА, які завдають ворогові мільйонних збитків і відкривають повітряний простір для подальших операцій Сил оборони», — зазначили в пресслужбі.

Раніше оператори 413-го батальйону «Рейд» Сил безпілотних систем (СБС) успішно виявили та завдали удару по важкій вогнеметній системі залпового вогню ТОС-1А «Солнцепек».