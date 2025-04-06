Війська РФ просунулися відразу на трьох напрямках на сході України — DeepState

Російська армія просунулась у районі трьох населених пунктів одразу на трьох напрямках — Харківському, Лиманському та Торецькому. Про це сьогодні вночі повідомили аналітики порталу DeepState.
Водночас у Генштабі ЗСУ заявляють, що найгарячішою сьогодні ситуація залишається на Покровському, Лиманському, Торецькому та Курському напрямках.
Про просування агресора на сході країни повідомили аналітики проекту DeepState у своєму зведенні, оприлюдненому в Telegram-каналі 6 квітня.
«Ворог просунувся біля Кам'янки, Новолюбівки та в Торецьку», — йдеться у повідомленні.
Відповідні зміни можна знайти на онлайн-карті проекту.
На карті відображено рух на Харківському напрямку (біля Кам'янки).
На Лиманському напрямку росіяни просунулися біля Новолюбівки.
На Торецькому напрямку росіяни просунулися у самому Торецьку.
У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ про ситуацію на фронті за 5 квітня повідомляють, що протягом доби сталося понад 150 бойових зіткнень. Складною залишається ситуація на Покровському, Лиманському, Торецькому та Курському напрямках, де сталося найбільше російських атак за минулу добу.
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