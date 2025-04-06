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Війська РФ просунулися відразу на трьох напрямках на сході України — DeepState

06 квітня 2025, 09:35

Війська РФ просунулися відразу на трьох напрямках на сході України — DeepState

На карті проекту DeepState відзначено просування російських військ у Торецьку Донецької області На карті проекту DeepState відзначено просування російських військ у Торецьку Донецької області

Російська армія просунулась у районі трьох населених пунктів одразу на трьох напрямках — Харківському, Лиманському та Торецькому. Про це сьогодні вночі повідомили аналітики порталу DeepState.

Водночас у Генштабі ЗСУ заявляють, що найгарячішою сьогодні ситуація залишається на Покровському, Лиманському, Торецькому та Курському напрямках.

Про просування агресора на сході країни повідомили аналітики проекту DeepState у своєму зведенні, оприлюдненому в Telegram-каналі 6 квітня.

«Ворог просунувся біля Кам'янки, Новолюбівки та в Торецьку», — йдеться у повідомленні.

Відповідні зміни можна знайти на онлайн-карті проекту.

На карті відображено рух на Харківському напрямку (біля Кам'янки).

На Лиманському напрямку росіяни просунулися біля Новолюбівки.

На Торецькому напрямку росіяни просунулися у самому Торецьку.

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ про ситуацію на фронті за 5 квітня повідомляють, що протягом доби сталося понад 150 бойових зіткнень. Складною залишається ситуація на Покровському, Лиманському, Торецькому та Курському напрямках, де сталося найбільше російських атак за минулу добу.

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