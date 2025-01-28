Украинские морпехи уничтожили штурмовую группу россиян на мотоциклах на Покровском направлении

Российские штурмовики на мотоциклах на Покровском направлении. Фото: кадр из видео

35-я бригада морской пехоты ВСУ уничтожила штурмовую группу войск России на Покровском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».



Российские штурмовики на мотоциклах двигались в сторону украинских позиций. Их преимуществом были быстрота, маневренность и незаметность.



Оккупанты пытались зайти и закрепиться на позициях. Однако бойцы ВСУ при помощи FPV-дронов и сбросов с БПЛА уничтожили их в окопах.

Напомним, что один танк Leopard 2 разбил колонну бронетехники с десантом войск РФ под Покровском.