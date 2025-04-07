ЗС РФ пересаджують солдатів з бронетехніки на китайські мотоцикли

Нова техніка ЗС РФ

Російські військові все частіше використовують недорогі мотоцикли замість бронетехніки. Як повідомляє телеграм-канал «Офіцер+», 11 китайських мотоциклів уже готові до відправки на фронт.



Автор іронічно зауважує, що «естафета механізації» перейшла від «Уралвагонзавода» до виробників дешевої китайської мототехніки. Це може свідчити про брак важкої техніки в окупантів.



Минулої доби українські військові знищили 13 танків, 25 бойових броньованих машин, 31 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню, 28 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 15 ракет, 70 одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки окупантів.