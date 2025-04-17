Зеленский создал 10 новых военных администраций в Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал указ о создании десяти новых военных администраций в населенных пунктах Донецкой области, которые на данный момент находятся под временной оккупацией.
Решение принято в соответствии с Законом Украины «О правовом режиме военного положения». Новые военные администрации созданы в двух районах — Мариупольском и Волновахском.
В Мариупольском районе созданы:
В Волновахском районе созданы:
С момента начала работы новых военных администраций полномочия соответствующих военно-гражданских администраций прекращаются.
Президент также поручил Генеральному штабу ВСУ и Донецкой областной государственной администрации обеспечить выполнение указа. Документ вступил в силу со дня его опубликования.
Отдельными распоряжениями Владимир Зеленский назначил глав восьми новосозданных администраций. Среди назначенных:
Ранее Кабинет министров Украины согласовал увольнение исполняющего обязанности начальника военной администрации Сумской области Владимира Артюха, а также главу военной администрация Луганской области Артема Лысогора.