Зеленский создал 10 новых военных администраций в Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал указ о создании десяти новых военных администраций в населенных пунктах Донецкой области, которые на данный момент находятся под временной оккупацией.



Решение принято в соответствии с Законом Украины «О правовом режиме военного положения». Новые военные администрации созданы в двух районах — Мариупольском и Волновахском.



В Мариупольском районе созданы:

Кальчицкая сельская

Мангушская поселковая

Мариупольская городская

Никольская поселковая

Сартанская поселковая военные администрации.

В Волновахском районе созданы:

Старомлиновская сельская

Хлебодаровская сельская

Волновахская городская

Мирненская поселковая

Ольгинская поселковая военные администрации.

С момента начала работы новых военных администраций полномочия соответствующих военно-гражданских администраций прекращаются.



Президент также поручил Генеральному штабу ВСУ и Донецкой областной государственной администрации обеспечить выполнение указа. Документ вступил в силу со дня его опубликования.



Отдельными распоряжениями Владимир Зеленский назначил глав восьми новосозданных администраций. Среди назначенных:

Владимир Халабузар — Никольская ВА

Михаил Бурнадзе — Хлебодаровская ВА

Владимир Матяш — Кальчицкая ВА

Александр Куркча — Сартанская ВА

Алёна Левтерова — Старомлиновская ВА

Артём Ефименко — Ольгинская ВА

Надежда Сердюкова — Мирненская ВА

Наталья Воробьёва — Мангушская ВА (ранее возглавляла Мариупольскую районную администрацию).

Ранее Кабинет министров Украины согласовал увольнение исполняющего обязанности начальника военной администрации Сумской области Владимира Артюха, а также главу военной администрация Луганской области Артема Лысогора.