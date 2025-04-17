Зеленський створив 10 нових військових адміністрацій у Донецькій області

Президент України Володимир Зеленський 16 квітня підписав указ про створення десяти нових військових адміністрацій у населених пунктах Донецької області, які наразі перебувають під тимчасовою окупацією.



Рішення ухвалено відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану». Нові військові адміністрації створено у двох районах — Маріупольському та Волноваському.



У Маріупольському районі створено:

Кальчицька сільська

Мангуська селищна

Маріупольська міська

Микільська селищна

Сартанська селищна військова адміністрації.

У Волноваському районі створено:

Старомлинівська сільська

Хлібодарівська сільська

Волноваська міська

Мирненська селищна

Ольгинська селищна військова адміністрації.

З початку роботи нових військових адміністрацій повноваження відповідних військово-громадянських адміністрацій припиняються.



Президент також доручив Генеральному штабу ЗСУ та Донецької обласної державної адміністрації забезпечити виконання указу. Документ набрав чинності з дня його опублікування.



Окремими розпорядженнями Володимир Зеленський призначив голів восьми новостворених адміністрацій. Серед призначених:

Володимир Халабузар — Микільська ВА

Михайло Бурнадзе — Хлібодарівська ВА

Володимир Матяш — Кальчицька ВА

Олександр Куркча — Сартанська ВА

Олена Лєвтєрова — Старомлинівська ВА

Артем Єфіменко — Ольгинська ВА

Надія Сердюкова — Мирненська ВА

Наталія Воробйова — Мангуська ВА (раніше очолювала Маріупольську районну адміністрацію).

Раніше Кабінет міністрів України погодив звільнення виконувача обов'язків начальника військової адміністрації Сумської області Володимира Артюха, а також голову військової адміністрації Луганської області Артема Лисогора.