Зеленський створив 10 нових військових адміністрацій у Донецькій області

Президент України Володимир Зеленський 16 квітня підписав указ про створення десяти нових військових адміністрацій у населених пунктах Донецької області, які наразі перебувають під тимчасовою окупацією.
Рішення ухвалено відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану». Нові військові адміністрації створено у двох районах — Маріупольському та Волноваському.
У Маріупольському районі створено:
У Волноваському районі створено:
З початку роботи нових військових адміністрацій повноваження відповідних військово-громадянських адміністрацій припиняються.
Президент також доручив Генеральному штабу ЗСУ та Донецької обласної державної адміністрації забезпечити виконання указу. Документ набрав чинності з дня його опублікування.
Окремими розпорядженнями Володимир Зеленський призначив голів восьми новостворених адміністрацій. Серед призначених:
Раніше Кабінет міністрів України погодив звільнення виконувача обов'язків начальника військової адміністрації Сумської області Володимира Артюха, а також голову військової адміністрації Луганської області Артема Лисогора.