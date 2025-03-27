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Глава военной администрации оккупированного Курахово заработал на должности 1,7 млн грн за год

27 марта 2025, 21:34

Глава военной администрации оккупированного Курахово заработал на должности 1,7 млн грн за год

Глава военной администрации оккупированного Курахово заработал на должности 1,7 млн грн за год

За прошлый год доход начальника Кураховской военной администрации Романа Падуна вырос почти на полмиллиона гривен, и сейчас составляет 1 миллион 734 тысячи гривен. Об этом стало известно из декларации Падуна, опубликованной на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Напомним, что 11 января российские войска заявили, что оккупировали Курахово. В городе, где еще продолжались бои, оставалось около 300 человек. Сейчас Курахово полностью оккупировано. Улицы города покрыты обломками разрушенных зданий, а жители не имеют ни света, ни доступа к интернету.

Месячный доход Романа Падуна составляет 145 тысяч гривен, это почти 3,5 тыс. долларов.

Жена главы Кураховской ВА Наталья Падун в 2024 году заработала лишь 109 тысяч гривен. Это на 16 тысяч гривен меньше чем в 2023 году. Заработную плату она получала от коммунального предприятия «Городская служба единого заказчика», которое занимается предоставлением в аренду недвижимого имущества. Также Романом Падуном задекларированы денежные активы суммой 250 тысяч гривен наличными.

А вот перечень объектов недвижимого имущества в семье Падун, по сравнению с прошлым годом, не изменился. Дачный дом, площадью 149,4 м², и дом завхоза в селе Щурово, стоимостью 460 тысяч и 20 тысяч гривен соответственно. А также, два земельных участка по 750 м² каждый, все в том же селе Щурово. Все куплено перед началом полномасштабного российского вторжения.

Как и в декларации за 2023 год, движимое имущество, транспортные средства, ценные бумаги, корпоративные права и нематериальные активы отсутствуют.

ТЕГИ

Люди
Роман Падун
Места
Курахово
Прочее
декларация о доходах

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