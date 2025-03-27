Глава военной администрации оккупированного Курахово заработал на должности 1,7 млн грн за год

За прошлый год доход начальника Кураховской военной администрации Романа Падуна вырос почти на полмиллиона гривен, и сейчас составляет 1 миллион 734 тысячи гривен. Об этом стало известно из декларации Падуна, опубликованной на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.



Напомним, что 11 января российские войска заявили, что оккупировали Курахово. В городе, где еще продолжались бои, оставалось около 300 человек. Сейчас Курахово полностью оккупировано. Улицы города покрыты обломками разрушенных зданий, а жители не имеют ни света, ни доступа к интернету.



Месячный доход Романа Падуна составляет 145 тысяч гривен, это почти 3,5 тыс. долларов.



Жена главы Кураховской ВА Наталья Падун в 2024 году заработала лишь 109 тысяч гривен. Это на 16 тысяч гривен меньше чем в 2023 году. Заработную плату она получала от коммунального предприятия «Городская служба единого заказчика», которое занимается предоставлением в аренду недвижимого имущества. Также Романом Падуном задекларированы денежные активы суммой 250 тысяч гривен наличными.



А вот перечень объектов недвижимого имущества в семье Падун, по сравнению с прошлым годом, не изменился. Дачный дом, площадью 149,4 м², и дом завхоза в селе Щурово, стоимостью 460 тысяч и 20 тысяч гривен соответственно. А также, два земельных участка по 750 м² каждый, все в том же селе Щурово. Все куплено перед началом полномасштабного российского вторжения.



Как и в декларации за 2023 год, движимое имущество, транспортные средства, ценные бумаги, корпоративные права и нематериальные активы отсутствуют.