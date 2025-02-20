Дружковку возглавил новый руководитель военной администрации

Новым руководителем Дружковской городской военной администрации назначен Андрей Панков. Фото: АКМЦ

Владимир Зеленский подписал распоряжение №9/2025-рп от 19 февраля об увольнении Сергея Боевского с должности начальника Дружковской городской военной администрации и о назначении нового руководителя.

Новым начальником ГВА стал бывший руководитель Краматорской районной военной администрации Андрей Панков.

«Назначить Панкова Андрея Викторовича начальником Дружковской городской военной администрации Краматорского района Донецкой области», — говорится в документе.

Ранее, другим распоряжением Президента №7/2025-рп, Панков был уволен с должности главы Краматорской районной государственной администрации Донецкой области по собственному желанию.

Сергей Боевский работал начальником Дружковской ГВА с 30 марта 2022 года.