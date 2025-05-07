В Ватикане не смогли избрать Папу с первого раза — из Сикстинской капеллы поднялся черный дым

Конклав кардиналов в Ватикане не сумел выбрать нового Папу Римского в ходе первого раунда голосования. Вечером среды над крышей Сикстинской капеллы появился черный дым — по католической традиции это означает, что понтифик пока не избран.



Как ранее сообщалось, 133 кардинала со всего мира собрались в Ватикане для участия в тайном голосовании. С момента начала конклава двери Сикстинской капеллы закрываются, а участники остаются без связи с внешним миром — до тех пор, пока не будет принято решение.



Согласно процедуре, голосование продолжается до тех пор, пока один из кандидатов не наберёт две трети голосов. Результаты каждого тура обозначаются с помощью дыма: черный сигнализирует о том, что новый Папа не избран, а белый — о том, что понтифик выбран.



Если Папа не будет избран в первом дне конклава, голосование продолжится на следующий день — в четверг.

О смерти Папы Римского Франциска сообщили 21 апреля в Ватикане.