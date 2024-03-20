Папа Римский снова призвал Украину договариваться с Россией

Папа Римский снова призвал Украину к переговорам с Россией о завершении войны. Фото: Vatican Media

Папа Римский Франциск повторил свой призыв к переговорам с целью прекращения боевых действий в Украине и Ближнем Востоке. Об этом сообщает Vatican News.

В своей еженедельной аудиенции в Ватикане понтифик вспомнил жителей «мученической Украины и Святой Земли, Палестины, Израиля, которые так сильно страдают от ужасов войны».

«Никогда не забывайте, что война — это всегда поражение. Мы не можем двигаться вперед во время войны. Мы должны прилагать все усилия, чтобы говорить и вести переговоры», — сказал понтифик.

Приглашая всех к молитве по этому поводу, Папа Франциск в завершение дал присутствующим свое благословение.

Напомним, ранее Папа Римский Франциск высказал мнение, что Украине стоит пойти на переговоры с Россией.