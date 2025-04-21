Умер Папа Римский Франциск

В Ватикане скончался Папа Римский Франциск. Фото: Euronews

Скончался глава римско-католической церкви. О смерти Папы Римского Франциска сообщили сегодня в Ватикане.

«Папа Франциск умер в пасхальный понедельник, 21 апреля 2025 года, в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане, в Каса-Санта-Марта», — говорится в сообщении Vatican News.

Папа Римский Франциск больше месяца, с 14 февраля по 23 марта, находился в больнице. Его госпитализировали с бронхитом.

Во время болезни состояние понтифика ухудшилось. В начале марта Папу Римского подключали к аппарату искусственной вентиляции легких.

Франциск — Папа Римский с 13 марта 2013 года. Он сменил на этом посту Бенедикта XVI, который отрекся от престола из-за проблем со здоровьем. Бенедикт XVI умер в декабре 2022 года.