В российском Кургане неизвестный ударил молотком по голове одного из руководителей оборонного предприятия

Андрей Кондратьев, один из руководителей оборонного завода в российском Кургане, получил удар молотком по голове от неизвестного. Фото: Mash

Неизвестный напал в российском Кургане на одного из руководителей оборонного предприятия НПО «Курганприбор» вечером 22 мая. Об этом сообщило издание «Область 45».

По данным телеграм-канала Mash, напали на сотрудника предприятия Андрея Кондратьева, его ударили молотком по голове, когда он заходил в подъезд своего дома. Преступник скрылся, пострадавшего госпитализировали.

Следствие связывает происшествие с профессиональной деятельностью Кондратьева, пишут «Область 45» и «Ура.ру».

Кондратьева называют «ключевой фигурой» на «Курганприборе» и «воспитанником» председателя совета директоров предприятия, сенатора Сергея Муратова. По данным РИА Новости, Кондратьев — заместитель гендиректора и главный конструктор «Курганприбора».

В управлении МВД по Курганской области сообщили 45.ru, что «проводится проверка, обстоятельства устанавливаются».

Справка:

«Курганприбор» производит широкий спектр продукции для оборонного комплекса. Из-за российско-украинской войны находится под санкциями США, Евросоюза и других стран Запада.