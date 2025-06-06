РФ обстреляла несколько населенных пунктов Донетчины: есть жертва и пострадавшие

Российская армия 6 июня атаковала несколько населенных пунктов Донецкой области. В результате атак один человек погиб, еще восемь гражданских — получили ранения. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Донецкой области Анастасия Медведева, передает «Суспільне. Донбас».



Под удар попали села Комар, поселок Новый Донбасс и города — Мирноград и Константиновка.



«В 06:30 российские войска атаковали село Комар Волновахского района. Предварительно, они использовали реактивную систему залпового огня «Смерч». В результате этого получил тяжелые травмы 48-летний мужчина», — отметила она.



По ее словам, в 07:10 россияне ударили по поселку Новый Донбасс. Пострадал 54-летний мужчина, его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.



Кроме того, армия РФ дважды обстреляла Мирноград. Во время атаки погиб 59-летний мужчина, получили ранения пять человек. У них диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения.



Также захватчики сбросили фугасную авиабомбу «ФАБ-250» на Константиновку. Пострадала пенсионерка.



Ранее мы писали, что за 5 июня россияне ранили шесть жителей Донецкой области.