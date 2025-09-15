Терминалы Starlink перестали работать по всей линии фронта в Украине: произошел глобальный сбой — «Мадяр»

По всей линии фронта в Украине перестали работать терминалы Starlink. Иллюстративное фото

Сбой в компании SpaceX привел к тому, что по всей линии фронта в Украине не работает интернет Starlink. С проблемой столкнулись пользователи в нескольких странах.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным «Мадяр».

В прошлый раз проблемы с интернетом Starlink фиксировали в июле. Связь тогда пропала, в том числе, на самых горячих направлениях: Харьковском, Донецком и Запорожском.

Сервис Downdetector отмечает, что сбои в работе спутниковой системы Starlink наблюдаются в ряде стран Европы и Азии, а также в США и Канаде. Перебои начались около 7:00 по Киеву.

Большинство жалоб связаны с проблемами при подключении интернета: до 40% пользователей сообщали о полном отключении.

По состоянию на 8:02 связь постепенно начала восстанавливаться. Повторился глобальный сбой на SpaceX, заметил «Мадяр».