Терминалы Starlink перестали работать по всей линии фронта в Украине: произошел глобальный сбой — «Мадяр»

Сбой в компании SpaceX привел к тому, что по всей линии фронта в Украине не работает интернет Starlink. С проблемой столкнулись пользователи в нескольких странах.
Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным «Мадяр».
В прошлый раз проблемы с интернетом Starlink фиксировали в июле. Связь тогда пропала, в том числе, на самых горячих направлениях: Харьковском, Донецком и Запорожском.
Сервис Downdetector отмечает, что сбои в работе спутниковой системы Starlink наблюдаются в ряде стран Европы и Азии, а также в США и Канаде. Перебои начались около 7:00 по Киеву.
Большинство жалоб связаны с проблемами при подключении интернета: до 40% пользователей сообщали о полном отключении.
По состоянию на 8:02 связь постепенно начала восстанавливаться. Повторился глобальный сбой на SpaceX, заметил «Мадяр».
