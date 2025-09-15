Термінали Starlink перестали працювати по всій лінії фронту в Україні: стався глобальний збій — «Мадяр»

На всій лінії фронту в Україні перестали працювати термінали Starlink. Ілюстративне фото

Збій у компанії SpaceX призвів до того, що по всій лінії фронту в Україні не працює інтернет Starlink. З проблемою зіткнулися користувачі у кількох країнах.

Про це повідомив командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді із позивним «Мадяр».

Минулого разу проблеми з інтернетом Starlink фіксували у липні. Зв'язок тоді зник, у тому числі, на найгарячіших напрямках: Харківському, Донецькому та Запорізькому.

Сервіс Downdetector зазначає, що збої у роботі супутникової системи Starlink спостерігаються у низці країн Європи та Азії, а також у США та Канаді. Перебої розпочалися близько 7:00 за Києвом.

Більшість скарг пов'язані з проблемами при підключенні до Інтернету: до 40% користувачів повідомляли про повне відключення.

Станом на 8:02 зв'язок поступово почав відновлюватися. Повторився глобальний збій на SpaceX, зауважив «Мадяр».