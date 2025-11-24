Российская армия атаковала энергетиков в Донецкой области: поврежден их автомобиль

Последствия атаки на энергетиков в Донецкой области. Фото: ДОВА

Специалисты компании «ДТЭК Донецкие электросети» попали под российский удар во время выполнения работ в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной военной администрации.



Специалисты энергокомпании приехали на локацию выполнить осмотр оборудования. Однако только они начали поиск повреждения, увидели дрон. Энергетики сразу перешли в ближайшее укрытие. И через 15 минут БПЛА ударил по спецавтомобилю.



Никто из бригады не пострадал. Автомобиль значительно поврежден. Энергетиками удалось его завести и выехать в более безопасное место после атаки. Запланированное обследование они выполнили, как только получили разрешение от военных.

Напомним, что 24 ноября «шахеды» ударили по городу Павлоград на Днепропетровщине, в результате чего повреждено предприятие и ранены три человека.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко