В Покровске Силы обороны взяли в плен двух российских наемников из Колумбии
18 декабря 2025, 20:18

Украинские военнослужащие взяли в плен двух граждан Колумбии в Покровске. Они утверждают, что приехали в Россию работать. Об этом сообщили в пресс-службе полка «Скеля».  

В бригаде уточнили, что россияне пообещали им зарплату в 2500 долларов в месяц. Однако, когда колумбийцы прибыли в Уфу, у них забрали документы, вручили автоматы и без еды и воды отправили штурмовать Покровск.

«Я решил поехать работать в Россию, в Колумбии мне сказали, что там (в РФ) нужны сварщики для восстановительных работ. Мне сказали, что меня направят работать сварщиком в подразделение, обещали платить 10 млн колумбийских песо, и именно поэтому я согласился поехать», — рассказал один военнопленный.



Ранее мы писали, что на Покровском направлении российские военнослужащие всё чаще умышленно наносят себе травмы, пытаясь уклониться от участия в штурмовых действиях. 

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Покровск
Война взяли в плен россиян
