Федоров обсудил с США поставки оружия и новые программы

Министр обороны Украины Михаил Федоров и Джули Дэвис.

Министр обороны Украины Михаил Федоров провел встречу с временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис.



Он поблагодарил Соединенные Штаты за всестороннюю поддержку Украины — военную и дипломатическую — и подчеркнул готовность углублять сотрудничество. Особое внимание уделили инициативе PURL, которая обеспечивает Силы обороны критически важным оружием.



Федоров рассказал о работе с партнерами по продолжению PURL и еще одного американского механизма — JUMPSTART, который гарантирует долгосрочные поставки критического оружия производства США. Для защиты неба важно как можно скорее иметь четкий прогноз поставок ПВО на текущий год и обеспечить надежные поставки на последующие годы.



Во время встречи обсудили организацию совместной аналитики применения ключевых американских систем — Patriot, HIMARS и других, исходя из данных с поля боя. Это позволит совместно развивать системы и повышать их эффективность.



Еще один приоритет — артиллерийские снаряды с лазерным наведением, которые существенно повышают точность и глубину поражения. Министр рассчитывает на поддержку США в этом направлении. Отдельно обсудили реализацию масштабного соглашения Drone Deal. Работают над тем, чтобы американские партнеры могли напрямую тестировать украинские дроны без лишней бюрократии.

Напомним, в США для Украины возобновляют производство бронетранспортеров MSFV, которые изначально разрабатывались для Афганистана.