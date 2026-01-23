Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Федоров обсудил с США поставки оружия и новые программы
23 января 2026, 20:00

Федоров обсудил с США поставки оружия и новые программы

Министр обороны Украины Михаил Федоров и Джули Дэвис. Министр обороны Украины Михаил Федоров и Джули Дэвис.

Министр обороны Украины Михаил Федоров провел встречу с временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис.

Он поблагодарил Соединенные Штаты за всестороннюю поддержку Украины — военную и дипломатическую — и подчеркнул готовность углублять сотрудничество. Особое внимание уделили инициативе PURL, которая обеспечивает Силы обороны критически важным оружием.

Федоров рассказал о работе с партнерами по продолжению PURL и еще одного американского механизма — JUMPSTART, который гарантирует долгосрочные поставки критического оружия производства США. Для защиты неба важно как можно скорее иметь четкий прогноз поставок ПВО на текущий год и обеспечить надежные поставки на последующие годы.

Во время встречи обсудили организацию совместной аналитики применения ключевых американских систем — Patriot, HIMARS и других, исходя из данных с поля боя. Это позволит совместно развивать системы и повышать их эффективность.

Еще один приоритет — артиллерийские снаряды с лазерным наведением, которые существенно повышают точность и глубину поражения. Министр рассчитывает на поддержку США в этом направлении. Отдельно обсудили реализацию масштабного соглашения Drone Deal. Работают над тем, чтобы американские партнеры могли напрямую тестировать украинские дроны без лишней бюрократии.

Напомним, в США для Украины возобновляют производство бронетранспортеров MSFV, которые изначально разрабатывались для Афганистана.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Люди
Михаил Федоров Джули Дэвис
Места
Украина Киев
Прочее
Patriot HIMARS PURL JUMPSTART артиллерийские снаряды с лазерным наведением Drone Deal
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
15:58
Силы обороны поразили сосредоточение оккупантов на захваченной Донетчине
12:28
Жители оккупированного Алчевска жалуются на отсутствия тепла в домах
11:55
«Сейчас приеду и взорву вас»: в оккупированном Мариуполе женщина угрожала «терактом» из-за проблем с интернетом
08:44
ВС РФ снимают элитные части с фронта ради защиты Крыма
23:20
В оккупированном Донецке заявили об атаке на энергосистему
17:28
Россия разработала план для оккупированных областей Украины до 2040 года. Что известно и о чем умолчал Кремль
16:16
Удалось определить точное место удара по складу боеприпасов в Дебальцево
16:00
Оккупационный суд в Луганской области судит украинского добровольца
13:08
В оккупированном Мариуполе сбой в работе двух котельных: дома без тепла и воды
09:54
На оккупированной Херсонщине «скорая» стала платной
14:14
Морпехи ВСУ поразили диспетчерскую аэродрома в Джанкое
14:02
Очереди, фильтрация и повестки: почему выезд из оккупированного Донбасса в Россию остается опасным
21:42
Пушилин заявил, что без света остаются 650 тысяч человек в оккупированной Донецкой области
16:40
Без света, воды и тепла: фильтровальные станции в Донецке обесточены
11:59
В Донецке проблемы с электроснабжением и отоплением: в домах температура не более +7
10:19
Оккупированные Луганск и Запорожская область остаются без электроснабжения
09:17
Черешня, «бесхоз» и покровительство Балицкого: как коллаборанты в Мелитополе пытались забрать бизнес гражданина Китая
20:20
Донецк атакуют дроны, часть районов уже обесточена
15:17
На оккупированной части Запорожской области остались без света 213 тысяч абонентов
09:20
Оккупанты приговорили к заключению 19-летнего жителя Запорожской области
15:35
Силы обороны поразили ПВО и склад дронов РФ в Крыму и Донецкой области
15:00
Блэкаут и перебои с отоплением: в Мариуполе поражена подстанция
11:55
В оккупированном Донецке проверяют гаражи для нужд армии РФ
10:10
Кремль передаёт ресурсы Мариуполя под контроль «Ахмата»
00:47
В ряде оккупированных городов пропал свет после атаки дронов
17:02
В оккупированных Донецке и Макеевке отменили крещенские купания
16:50
Силы обороны поразили склад боеприпасов россиян на оккупированной Запорожской области
16:26
В оккупированном Харцызске родители жалуются на хаос в школе №24
14:14
Во временно оккупированной Донецкой области массово сокращают энергетиков
15:28
Российские военные отстреливают бездомных животных в оккупированных Северскодонецке и Рубежном – ОВА
все новости
20:00
Федоров обсудил с США поставки оружия и новые программы
19:39
Россия готовит удары стратегической авиацией — мониторы
18:38
Для Украины возобновляют производство бронетранспортеров MSFV
18:00
Новый дрон РФ угрожает Славянску
17:54
В Запорожье ремонтируют жилье для ВПО: среди фирм-подрядчиков «все свои»
17:37
ИИ-перехватчики будут сбивать «Шахеды» ещё на границе Украины
17:35
Украинские войска провели спецоперацию и поразили 14 бронемашин в тылу российской армии на Лиманском направлении
17:05
В Дружковке обнаружили российские магнитные мины: в ГВА обратились к жителям
16:46
Россияне пытаются форсировать реку под Волчанском на квадроциклах
16:35
Выбор без выбора: почему новые правила РФ разрывают семьи на оккупированных территориях
16:03
Вопрос Донбасса ключевой на переговорах с Россией и США в Абу-Даби – Зеленский
15:58
Силы обороны поразили сосредоточение оккупантов на захваченной Донетчине
15:15
РФ нанесла удар по критической инфраструктуре Житомирщины
14:25
Армия РФ сбросила авиабомбы на Константиновку
14:10
Украинская армия продвинулась под Гуляйполем – ISW
13:56
В Дружковке при пожаре пострадала жительница
12:28
Жители оккупированного Алчевска жалуются на отсутствия тепла в домах
12:04
У Путина заявили, что важное условие России для мирных переговоров – выход ВСУ из Донбасса
11:46
Войска РФ ударили по Краматорску, есть повреждения
11:45
Армия РФ за сутки ударила по нескольким населенным пунктам Донетчины: погибли четыре человека, еще шесть – ранены
11:28
Атака «шахедов» на Черкасское: возник масштабный пожар, спасатели доставали тела папы и ребенка из-под завалов
11:17
Работники двух шахт в Кривом Роге были заблокированы под землей из-за атак РФ
10:32
Беспилотники ночью атаковали нефтебазу в Пензе: возник пожар
09:53
РФ за сутки атаковала населенные пункты Донецкой области: есть разрушения и жертвы
09:29
Российская армия продвинулась в Донецкой области и под Волчанском – DeepState
09:04
«Шахеды» ночью ударили по Черкасскому на Донетчине: погибли четыре человека, среди них ребенок, еще пять – ранены
08:57
Силы ПВО сбили 76 БПЛА над Украиной
03:57
Перед встречей в Абу-Даби: о чем говорила команда Путина с представителями Трампа
22:30
ВСУ сорвали попытку россиян полностью захватить Мирноград и Покровск — Сырский
21:34
Украинский волонтер и активист Сергей Стерненко стал советником Федорова по вопросам использования БПЛА
все новости
ВИДЕО
Российская бронемашина в тылу на Лиманском направлении. Фото: кадр из видео Украинские войска провели спецоперацию и поразили 14 бронемашин в тылу российской армии на Лиманском направлении
23 января, 17:35
Последствия атаки на нефтебазу в Пензе. Фото: кадр из видео Беспилотники ночью атаковали нефтебазу в Пензе: возник пожар
23 января, 10:32
Уничтоженное укрытие оккупантов на Покровском направлении. Фото: кадр из видео Украинские пилоты дронов уничтожили укрытия российских войск на Покровском направлении
22 января, 17:57
Момент взрыва сарая с российским оккупантом. Дрон ВСУ уничтожил сарай с бензином, где скрывался оккупант
22 января, 17:00
После обстрела РФ водолазы спасали затопленную ТЭЦ в Киеве После обстрела РФ водолазы спасали затопленную ТЭЦ в Киеве
22 января, 16:16
Последствия удара по Днепру. Фото: ГСЧС Удар «Шахеда» по многоэтажке в Днепре: дом частично разрушен, ранены шесть человек
22 января, 15:25

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор