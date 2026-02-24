Пушилин заявил, что «если бы не решение Путина, уже не было бы Донбасса, который мы знаем»: РФ за время войны разрушила десятки городов и сел в регионе

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин. Фото: группировка «ДНР»

Четыре года назад Россия начала «специальную военную операцию» в Украине. Об этом в годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину заявил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин.



Пушилин назвал развязанную Москвой войну «освободительной».



«Если бы тогда президент России Владимир Путин не принял столь важное решение, того Донбасса, который мы с вами знаем и любим, уже не было бы. «Киевский режим» при поддержке своих западных партнеров делал все, чтобы нас уничтожить», – сказал он.



Стоит отметить, что за время полномасштабной войны Россия разрушила десятки населенных пунктов на Донбассе, в частности города Бахмут, Мариуполь, Покровск, Авдеевка, Мирноград, Марьинка, Красногоровка, Курахово, Лисичанск, Северскодонецк, Рубежное и Попасная. По данным Донецкой областной прокуратуры, за четыре года российская армия уничтожила или повредила 78 953 объекта гражданской инфраструктуры только на Донетчине.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выход ВСУ из Донбасса расколет украинское общество, а Путина удовлетворит лишь на время.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко