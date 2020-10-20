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Сотрудник «Мининформа ДНР» на полном серьезе процитировал пародийную новость

20 октября 2020, 18:00

Сотрудник «Мининформа ДНР» на полном серьезе процитировал пародийную новость

Сотрудник «министерства информации ДНР» Алексей Акутин в своем телеграм-канале процитировал новость о том, что американский актер Сэмюэл Л. Джексон сыграет Александра Лукашенко в сериале Netflix о протестах в Беларуси. При этом новость является фейком, ее придумали авторы сайта «Панорама», который называет себя «сатирическим изданием с 1822 года».


Сообщение о якобы съемках Сэмюэла Л. Джексона в сериале про Беларусь было опубликовано в твиттере «Панорамы». Однако Акутин, видимо, не понял, что это шутка.


Российский сайт «Панорама» специализируется на публикации выдуманных новостей. О том, что эта информация является сатирой, указано в его аккаунтах в соцсетях. А на самом сайте есть специальное предупреждение.

Недавно «Панорама» писала о таком:

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