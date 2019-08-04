Фото: Gleb Garanich/Reuters

Первый день августа запомнился шумом вокруг «увольнения» главы Офиса президента (ОП) Андрея Богдана. Несколько СМИ сперва ссылаясь на источник в ОП сообщили об уходе Богдана, а позже даже подтвердили это фотографией якобы его заявления, пусть и написанного весьма необычным образом: «Прошу уволить меня по собственному желанию с момента желания», гласит текст на бумаге. Но конкретные даты этого самого «момента желания» не приводятся.

Фотографию можно было бы расценить как пранк, однако журналисты Юрий Бутусов и Кристина Бердинских уточняли, что снимок «слил» в СМИ не какой-то чиновник из Офиса президента, а заместитель самого Богдана Кирилл Тимошенко. Следующим, но не последним маневром, еще более запутывающим эту ситуацию стало заявление другого зама главы ОП Руслана Рябошапки, который в комментарии телеканалу «Наш» опроверг информацию об отставке босса.



На следующий день, 2 августа, во время визита в Ивано-Франковск президент Владимир Зеленский неожиданно подтвердил, что заявление Богдана об увольнении по собственному желанию действительно имеется, однако мол такие заявления написали все ключевые люди его команды:



«Мы не держимся за власть. Мы — все ключевые люди, которые со мной пришли, — договорились с самого начала, что напишем заявления на увольнение. Если общество или президент будут чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украины задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку».



То есть Зеленский заверил, что заявления об увольнении написали все, но при этом не уточнил, попала ли в СМИ фотография настоящего заявления Богдана или нет.



Сам Богдан прокомментировал шумиху вокруг своего имени последним и собственно повторил за Зеленским: «Мы все написали заявления про увольнения))) За кресло не держимся!!!» (оригинал с поста Богдана в Facebook).



Открытыми остались еще несколько вопросов:



1. Если тот факт, что заявление Богдана — не фейк, то появившаяся фотография имеет отношение к его реальному заявлению или нет?



2. Если заявления об увольнении написали все ключевые персоны новой администрации, почему в сети появилось фото именно заявления Богдана, а его заместители приводили противоречивую информацию на этот счет? Масло в огонь добавил тот факт, что об отставке Богдана говорили последние дни июля, в частности, вероятной причиной мол мог стать его конфликт с главой Киевской горгосадминистрации Виталием Кличко, который заручился поддержкой адвоката президента США Рудольфа Джулиани.



3. «Слитая» фотография — дело рук Офиса президента или утечка из-за ненадежной системы безопасности?



Ссора с Кличко могла носить косвенное значение в ситуации вокруг «отставки» Богдана, считает политолог и директор частной организации «Институт глобальных стратегий» Вадим Карасев. По его мнению, вся информволна из Офиса президента была фейком и проверкой реакции СМИ.



«Это был их фейк и не правда. Ну шутят, проверяют реакцию, как работают СМИ. Пошутили и все, молодцы: креативные, веселые», — высказал он свое мнение в разговоре с «НД».



То, что информация об увольнении Богдана — проект самого ОП — считает и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский: «Я думаю, что история с Кличко имела значение, но до конца не ясно — это они сами придумали или какая-то утечка [из Офиса президента] не по их воле. Но, скорее всего, сами придумали, чтобы продемонстрировать, что давить на Зеленского бесполезно. Вывод можно сделать такой, что общем-то все это фейк».



Запрос на увольнение Богдана в СМИ действительно был и связан он с тем, что новый глава Офиса президента подпадает под люстрацию, а именно должен быть уволен из-за работы в правительстве Николая Азарова в должности уполномоченного по антикоррупционной политике. Согласно закону «Об очищении власти», Богдан в течение десяти лет с момента вступления в силу документа, а именно до октября 2024 года, не может работать на госслужбе.



«В какой-то степени эта ситуация — ответ СМИ [после публикаций о том, что Богдан подпадает под люстрацию]. Зеленский повторил, что не подписывал заявление. Это то, чего добивался Богдан — президент ему доверяет», — говорит Карасев.



Журналист Владимир Бойко и вовсе критично отнесся к журналистам, принявшим информацию об увольнении Богдана за чистую монету.



«Кристина Бердинских, получив от замруководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко шутливую фотографию с псевдо-заявлением Богдана, даже не усомнилась — а, действительно ли, государственный стандарт делопроизводства допускает увольнения "по собственному желанию с момента желания" да еще и без указания даты увольнения?», — риторически спрашивает он.



Бойко подчеркивает, что согласно Положению об Офисе президента, для принятия на должность или увольнения достаточно желания самого президента, а не заявления кандидата.



«Вместо этого выяснилось, что в Офисе президента работают веселые люди (кто бы мог заподозрить в этом бывших сотрудников "95 квартала"?), которые просто посмеялись с непутевых журналистов, которые показали, что такая журналистика, которая годами врала, распространяла фейки и обслуживала чиновников , им не нужна, и указали псевдо-журналистам на их место», — заявил журналист.



Он продолжает: «Одновременно шум вокруг мифической "отставки" отодвинул на второй план реальные скандалы в украинском политикуме, прежде всего противостояния новой команды с киевским городским головой Виталием Кличко. Собственно, ничего удивительного в этом противостоянии нет, — окружение президента Зеленского с аппетитом смотрит на бюджет столицы Украины и считает, что Офис президента имеет полное право посадить на коррупционные потоки в Киеве гендиректора телеканала "1 + 1″ Александра Ткаченко и застройщика Андрея Вавриша».



Главный план ОП — отвлечь внимание от конфликта Богдана с Кличко — был запущен в действие дабы не испортить предпосылки для встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа, запланированной на сентябрь, убежден Бойко. По его мнению, на такие действия ОП спровоцировал визит Кличко к Джулианни.



Богдан действительно приближен к Зеленскому: их вместе можно увидеть как на официальных мероприятиях, так и на отдыхе, и в спортзале. За последние 2 года Богдан сопровождал Зеленского и во время его визитов в Женеву к наверняка своему богатейшему избирателю Игорю Коломойскому.

Зеленский и Богдан на отдыхе в Одессе. Источник: Володимир Зеленський/Facebook

Богдан — бывший адвокат Коломойского и юристконсульт предвыборного штаба «Зе!» — стоит как бы посередине между новоизбранным президентом и олигархом, чьи предприятия группы «Приват» сейчас получают выгодные контракты с «Центрэнерго». Так могло показаться во время президентских выборов в Украине, но сейчас, как считают эксперты, глава ОП, осознав свое влияние на президента и силу полномочий его должности, готов осуществлять собственную политику и не всегда в интересах определенного олигарха.



«Адвокат всегда связан со своим клиентом. Сейчас он не адвокат и связан с президентом, а не с Коломойским. Если [Коломойскому] надо, то он перешлет [свои сообщения президенту] не через Богдана. Он что номер телефона [Зеленского] не знает? Президент прекрасно понимает, что ему нужно быть равноудаленным от олигархов», — говорит Карасев, комментируя возможное посредничество Богдана в общении Коломойского с Зеленским.



Однако Михаил Погребинский придерживается иной точки зрения и допускает, что Коломойский все еще посылает свои сообщения на Банковую с помощью Богдана.



Бойко, в свою очередь, в качестве примера указывает на возникшие разногласия между Богданом и Коломойским, касающиеся таких личностей как Петр Порошенко, Арсен Аваков и Михаил Саакашвили. В частности, «Богдан не согласен с предложением Коломойского оставить в новом правительстве Арсена Авакова», говорит журналист и указывает на поддержку главы ОП партии Саакашвили «Рух нових сил».



«Другой пример — это взгляд на будущее Петра Порошенко. Если Коломойский считает, что Порошенко надо простить и разрешить ему продолжить политическую деятельность, то Богдан убежден, что пятый президент должен украсить собой Лукьяновский следственный изолятор», — считает Бойко.



Он добавляет, что есть между этими двумя и разногласия касательно политики в отношении правоохранительных органов и судебной системы.

Как автор хочу добавить следующее. Своим дерзким выпадом в адрес журналистов Офис президента и он лично показали свое неуважение к СМИ как к одной из опор демократических институтов, способствуя расшатыванию общественного доверия к журналистам, а не ньюзмейкерам. Это куда серьезнее, чем назвать журналиста одной из главных антикоррупционных программ страны Михаила Ткача «мальчиком».



За сообщениями об увольнении главы ОП стояли не журналисты, а люди самого Богдана в лице его зама Кирилла Тимошенко и еще одного сторонника «Зе!команды», экс-нардепа от БПП Сергея Лещенка. Тот и вовсе утверждал, что для увольнения Богдана на Зеленского надавили США. При этом в данном заявлении интерес, в первую очередь, должен вызывать тот факт, что по мнению Лещенко, члены американской администрации якобы имеют вес в кадровой политике официального Киева.



А пока что Зеленский, у которого за спиной поддержка значительной части страны, избавляется от нависшего над ним образа несистемного и зависимого политика. А тут раз, и одним фейком показал, что он своих (!) людей в обиду не даст.