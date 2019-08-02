Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об отставке с поста главы Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил существование заявления об отставке с поста руководителя Офиса президента Андрея Богдана. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



«Мы не держимся за власть. Мы — все ключевые люди, которые со мной пришли, — договорились с самого начала, напишем заявления на увольнение. Если общество или президент почувствуют, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украиной задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку», — сказал Зеленский во время визита в Ивано-Франковск.



Президент уточнил, что на сегодня не подписывал это заявление на увольнение Андрея Богдана.



Также Зеленский отметил, что при необходимости может показать обществу заявления на освобождение от членов его команды.



Сам Андрей Богдан, комментируя заявление Зеленского, у себя в Facebook написал: «Мы все написали заявления об увольнении. За кресло не держимся!».

Вечером 1 августа СМИ, ссылаясь на источники в Офисе президента, сообщили о том, что Андрей Богдан написал заявление об отставке. Также было опубликовано фотографию заявления, однако в нем не было даты и подписи. Кроме того в заявлении была написана формулировка: «Прошу уволить меня с занимаемой должности по собственному желанию с момента желания».



Позже в Офисе президента опровергли сообщение, что Богдан идет в отставку.