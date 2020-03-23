Пандемия и Донецк. Без паники, без карантина

В Донецкой области, где с 23 марта введен режим чрезвычайной ситуации , сегодня подтвержден один случай заражения коронавирусом, под подозрением еще семеро . Большинство среди тех, кого проверяют, недавно вернулись из Египта.



Города в изоляции



Какова ситуация с пандемией по ту сторону линии соприкосновения, в Донецке и Луганске, достоверно неизвестно. В группировке «ДНР» официально заявляют, что на территории, которую она контролирует, сегодня нет ни одного человека, заболевшего коронавирусом. При этом на стационарном карантине, то есть в лечебных учреждениях, находятся 65 человек. Большинство из них, 46 человек, поступили под наблюдение врачей на прошлой неделе. Еще 45 человек, по словам донецких медиков, должны 14 дней находиться в самоизоляции дома. Все эти люди недавно вернулись в Донецк из-за рубежа или с территории «большой Украины». Сложно сказать, насколько достоверна данная информация, и не скрывает ли «ДНР» реальную статистику подозрений и заболеваний. Так или иначе, главная цель «ДНР» сегодня – убедить жителей Донецка не паниковать. Месседжей, призывающих людей не сгребать с полок магазинов гречку, пока больше, чем рекомендаций переждать дома карантин, как это делает почти весь мир.



Города, подконтрольные «ДНР», пока не объявляли ни чрезвычайных ситуаций, ни карантина. В ночных клубах и кафе на выходных прошли вечеринки. В отдельных городах, таких как Горловка, школьники чуть раньше остальных перешли на дистанционное обучение. Карантин в других школах совпал с весенними каникулами. В вузах лишь с 19 марта прекратили проводить массовые мероприятия, студентов отправили на дистанционное обучение.



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Линия соприкосновения на Донбассе окончательно закрыта как на въезд, так и на выезд.



Командование операции Объединенных сил пояснило, что пропустит людей через КПВВ только в исключительных случаях. Вот только дальше, через КПП группировок «Л-ДНР» у людей почти нет шансов на проезд. К примеру, на КПВВ под Горловкой целые сутки провели шестеро человек, которых не пропустили через линию соприкосновения боевики «ДНР». Людям, которые выехали еще до запрета на пересечение , 21 марта, пришлось остаться на подконтрольной территории. Еще троих человек штаб ООС пропустил в сторону Донецка - они перевозили покойницу. Но этим людям также не удалось проехать через контрольный пункт боевиков, после чего они вернулись на подконтрольную территорию.



«Л-ДНР» заявили, что не планируют закрывать «границу» с Россией даже тогда, когда в Кремле приняли решение не пропускать к себе в том числе и жителей оккупированных территорий Донбасса. Запрет на въезд в Россию действовал около недели. С понедельника, 23 марта, жители Донецка и Луганска уже не входят в категорию иностранцев, которым запрещен въезд в Россию. При этом российское правительство не упустило возможности напомнить, что это решение принято для защиты жителей Донбасса от «экономической и транспортной блокадой Украины». К слову, первой пациенткой с подозрением на коронавирус была жительница Донецка, которая возвращалась из Китая через Москву. СМИ «ДНР» сообщили, что в аэропорту Шереметьево температурное сканирование ничего не показало. То, что женщина может быть подвергнута вирусу, выяснилось на российском КПП «Новошахтинск». Тем не менее, дончанку госпитализировали не российские медики, а уже местные – на оккупированной территории.



И все же у больных жителей Донецка и Луганска вряд ли будет возможность получить медицинскую помощь в России – на границе действует санитарно-карантинный контроль. В случае, если выяснится, что жителю «республики» плохо и он может быть инфицирован COVID-19, его не выпустят в Россию, а отправят в больницу на подконтрольной «ДНР» территории.



Без паники и без денег?



Продуктовая паника, после которой полки донецких супермаркетов поредели, прошла еще полторы недели назад. Цены повысились на некоторые продукты. К примеру, подорожали крупы, мясо и сахар. На рынке гречка стоит 80-85 рублей (29,6-31,4 гривен) за килограмм. В магазине можно найти крупу на 5 рублей дешевле. Сахар стоит примерно 33-34 рубля (12,2-12,5 гривен) за килограмм, но некоторые дончане при этом вспоминают, что около года назад сахар стоил и по 40 рублей. За годы военных действий на Донбассе люди, которые там остались, привыкли к подобным колебаниям цен. И чтобы не было ни паники, ни разочарования, многие запасаются продуктами по простому принципу – когда у них есть деньги.



Закрытые пункты пропуска на Донбассе стали поводом переживаний для стариков, которые живут лишь на пенсию. В украинском правительстве пояснили, что пенсии не будут заблокированы, а верификацию получателей выплат, отложат. Тем не менее, донецкие и луганские пенсионеры не знают, когда смогут выехать за деньгами, ведь ограничения на КПВВ могут продлить и после 3 апреля – официальной даты окончания карантина. Есть риск, что украинское правительство оставит для оккупированных территорий особый порядок даже после окончания карантина. Причиной может стать сегодняшнее беспечное поведение «Л-ДНР» - в момент, когда нужно принять как можно больше стараний для остановки опасного вируса, самопровозглашенные власти проводят концерты и устраивают массовые мероприятия.



Кризис и закрытые «границы» из-за пандемии ударили по кошельку пенсионеров. Оставшись без выплат, пенсионеры чаще начали менять гривны на рубли – приходится тратить накопления, которые, как правило, они хранили в гривне. Вот только менять пришлось по невыгодному курсу – за 1 гривну давали 2 рубля сразу после закрытия КПВВ. Позднее ситуация чуть изменилась - продать гривну можно за 2,5 рубля, а купить – за 2,7 рубля.



В Донецке пока больше боятся свиного гриппа



На подконтрольной группировке «ДНР» территории с начала года 43 человека умерли от свиного гриппа. Это «официальные» данные группировки. Местные медики заявили, что пока для жителей Донецка грипп А (H1N1) представляет куда большую опасность, чем COVID-19. К слову, «ДНР» только на днях объявила о получении тестов для выявления коронавируса. В бывшем областном центре осталась единственная диагностическая лаборатория, которая могла бы расшифровать тесты. До недавнего времени они отсутствовали и распознать коронавирус было невозможно. Донецкие медики отправляли анализы на лабораторное исследование в Россию. На днях телеканалы «ДНР» показали имеющиеся в донецкой лаборатории тест-системы для выявления нового вируса. Точное количество не разглашается.



«Подозрительных» пациентов наблюдают в горловской больнице. Эти люди не просто изолированы в палате, больницу охраняет «полиция ДНР».



Донецкие медики не отрицают – заболевших простудой и гриппом среди жителей оккупированной территории много. За неделю с 13 по 22 марта зарегистрировано более 9,7 тысяч случаев заболевания респираторно-вирусной инфекцией. Из них госпитализированы 425 человек, 303 ребенка. При этом еще в начале февраля донецкие газеты сообщали, что на оккупированной территории за неделю гриппом и ОРВИ заболели более 10 тысяч человек. Можно ли считать эти цифры пиком «сезонных» простуд, пока сложно сказать.



Тем временем, далеко не в каждой донецкой аптеке сегодня можно купить медицинскую маску, респиратор или дезинфицирующее средство. В «ДНР» говорят, что знают о ситуации. Сообщений о помощи из России пока нет, так же, как и от украинского правительства. Вместо этого - новости об экстренных совещаниях «минпромторга ДНР», который поручил всем швейным предприятиям усиленно шить защитные маски. Таких предприятий на оккупированной территории - 11. О том, кто будет производить дезинфекторы, в «ДНР» пока не решили.



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