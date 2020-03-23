Пандемия и Донецк. Без паники, без карантина

В Донецкой области, где с 23 марта введен режим чрезвычайной ситуации, сегодня подтвержден один случай заражения коронавирусом, под подозрением еще семеро. Большинство среди тех, кого проверяют, недавно вернулись из Египта.
Города в изоляции
Какова ситуация с пандемией по ту сторону линии соприкосновения, в Донецке и Луганске, достоверно неизвестно. В группировке «ДНР» официально заявляют, что на территории, которую она контролирует, сегодня нет ни одного человека, заболевшего коронавирусом. При этом на стационарном карантине, то есть в лечебных учреждениях, находятся 65 человек. Большинство из них, 46 человек, поступили под наблюдение врачей на прошлой неделе. Еще 45 человек, по словам донецких медиков, должны 14 дней находиться в самоизоляции дома. Все эти люди недавно вернулись в Донецк из-за рубежа или с территории «большой Украины». Сложно сказать, насколько достоверна данная информация, и не скрывает ли «ДНР» реальную статистику подозрений и заболеваний. Так или иначе, главная цель «ДНР» сегодня – убедить жителей Донецка не паниковать. Месседжей, призывающих людей не сгребать с полок магазинов гречку, пока больше, чем рекомендаций переждать дома карантин, как это делает почти весь мир.
Города, подконтрольные «ДНР», пока не объявляли ни чрезвычайных ситуаций, ни карантина. В ночных клубах и кафе на выходных прошли вечеринки. В отдельных городах, таких как Горловка, школьники чуть раньше остальных перешли на дистанционное обучение. Карантин в других школах совпал с весенними каникулами. В вузах лишь с 19 марта прекратили проводить массовые мероприятия, студентов отправили на дистанционное обучение.
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Линия соприкосновения на Донбассе окончательно закрыта как на въезд, так и на выезд.
Командование операции Объединенных сил пояснило, что пропустит людей через КПВВ только в исключительных случаях. Вот только дальше, через КПП группировок «Л-ДНР» у людей почти нет шансов на проезд. К примеру, на КПВВ под Горловкой целые сутки провели шестеро человек, которых не пропустили через линию соприкосновения боевики «ДНР». Людям, которые выехали еще до запрета на пересечение, 21 марта, пришлось остаться на подконтрольной территории. Еще троих человек штаб ООС пропустил в сторону Донецка - они перевозили покойницу. Но этим людям также не удалось проехать через контрольный пункт боевиков, после чего они вернулись на подконтрольную территорию.
«Л-ДНР» заявили, что не планируют закрывать «границу» с Россией даже тогда, когда в Кремле приняли решение не пропускать к себе в том числе и жителей оккупированных территорий Донбасса. Запрет на въезд в Россию действовал около недели. С понедельника, 23 марта, жители Донецка и Луганска уже не входят в категорию иностранцев, которым запрещен въезд в Россию. При этом российское правительство не упустило возможности напомнить, что это решение принято для защиты жителей Донбасса от «экономической и транспортной блокадой Украины». К слову, первой пациенткой с подозрением на коронавирус была жительница Донецка, которая возвращалась из Китая через Москву. СМИ «ДНР» сообщили, что в аэропорту Шереметьево температурное сканирование ничего не показало. То, что женщина может быть подвергнута вирусу, выяснилось на российском КПП «Новошахтинск». Тем не менее, дончанку госпитализировали не российские медики, а уже местные – на оккупированной территории.
И все же у больных жителей Донецка и Луганска вряд ли будет возможность получить медицинскую помощь в России – на границе действует санитарно-карантинный контроль. В случае, если выяснится, что жителю «республики» плохо и он может быть инфицирован COVID-19, его не выпустят в Россию, а отправят в больницу на подконтрольной «ДНР» территории.
Без паники и без денег?
Продуктовая паника, после которой полки донецких супермаркетов поредели, прошла еще полторы недели назад. Цены повысились на некоторые продукты. К примеру, подорожали крупы, мясо и сахар. На рынке гречка стоит 80-85 рублей (29,6-31,4 гривен) за килограмм. В магазине можно найти крупу на 5 рублей дешевле. Сахар стоит примерно 33-34 рубля (12,2-12,5 гривен) за килограмм, но некоторые дончане при этом вспоминают, что около года назад сахар стоил и по 40 рублей. За годы военных действий на Донбассе люди, которые там остались, привыкли к подобным колебаниям цен. И чтобы не было ни паники, ни разочарования, многие запасаются продуктами по простому принципу – когда у них есть деньги.
Закрытые пункты пропуска на Донбассе стали поводом переживаний для стариков, которые живут лишь на пенсию. В украинском правительстве пояснили, что пенсии не будут заблокированы, а верификацию получателей выплат, отложат. Тем не менее, донецкие и луганские пенсионеры не знают, когда смогут выехать за деньгами, ведь ограничения на КПВВ могут продлить и после 3 апреля – официальной даты окончания карантина. Есть риск, что украинское правительство оставит для оккупированных территорий особый порядок даже после окончания карантина. Причиной может стать сегодняшнее беспечное поведение «Л-ДНР» - в момент, когда нужно принять как можно больше стараний для остановки опасного вируса, самопровозглашенные власти проводят концерты и устраивают массовые мероприятия.
Кризис и закрытые «границы» из-за пандемии ударили по кошельку пенсионеров. Оставшись без выплат, пенсионеры чаще начали менять гривны на рубли – приходится тратить накопления, которые, как правило, они хранили в гривне. Вот только менять пришлось по невыгодному курсу – за 1 гривну давали 2 рубля сразу после закрытия КПВВ. Позднее ситуация чуть изменилась - продать гривну можно за 2,5 рубля, а купить – за 2,7 рубля.
В Донецке пока больше боятся свиного гриппа
На подконтрольной группировке «ДНР» территории с начала года 43 человека умерли от свиного гриппа. Это «официальные» данные группировки. Местные медики заявили, что пока для жителей Донецка грипп А (H1N1) представляет куда большую опасность, чем COVID-19. К слову, «ДНР» только на днях объявила о получении тестов для выявления коронавируса. В бывшем областном центре осталась единственная диагностическая лаборатория, которая могла бы расшифровать тесты. До недавнего времени они отсутствовали и распознать коронавирус было невозможно. Донецкие медики отправляли анализы на лабораторное исследование в Россию. На днях телеканалы «ДНР» показали имеющиеся в донецкой лаборатории тест-системы для выявления нового вируса. Точное количество не разглашается.
«Подозрительных» пациентов наблюдают в горловской больнице. Эти люди не просто изолированы в палате, больницу охраняет «полиция ДНР».
Донецкие медики не отрицают – заболевших простудой и гриппом среди жителей оккупированной территории много. За неделю с 13 по 22 марта зарегистрировано более 9,7 тысяч случаев заболевания респираторно-вирусной инфекцией. Из них госпитализированы 425 человек, 303 ребенка. При этом еще в начале февраля донецкие газеты сообщали, что на оккупированной территории за неделю гриппом и ОРВИ заболели более 10 тысяч человек. Можно ли считать эти цифры пиком «сезонных» простуд, пока сложно сказать.
Тем временем, далеко не в каждой донецкой аптеке сегодня можно купить медицинскую маску, респиратор или дезинфицирующее средство. В «ДНР» говорят, что знают о ситуации. Сообщений о помощи из России пока нет, так же, как и от украинского правительства. Вместо этого - новости об экстренных совещаниях «минпромторга ДНР», который поручил всем швейным предприятиям усиленно шить защитные маски. Таких предприятий на оккупированной территории - 11. О том, кто будет производить дезинфекторы, в «ДНР» пока не решили.
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