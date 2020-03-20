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«ДНР» не афиширует, что полученные тест-системы — российские

20 марта 2020, 17:00

«ДНР» не афиширует, что полученные тест-системы — российские

Большинство подконтрольных группировке «ДНР» СМИ стараются не упоминать, что тест-системы для выявления коронавируса COVID-19 были получены из России.

Вчера и сегодня телеканалами «ДНР» был показаны сюжеты о наличии тест-систем в лаборатории особо опасных инфекций в Донецке, которую называют «республиканской». При этом ни один из вещателей сепаратистов не озвучил имеющееся количество этих тест-систем.

В YouTube доступны видео, которые выпустили «Оплот» и «Первый республиканский». Еще такой ролик опубликовало «министерство информации ДНР». При этом сюжеты были сделаны из одного видео, но смонтированы по-разному.

О том, что эти тест-системы доставили из России, упоминается только в видео «Оплот ТВ». Это озвучила заведующая лабораторией Людмила Акимова.



В сюжетах «Первого республиканского» и «мининформа ДНР» этот момент комментария Акимовой вырезан.

Наполнение телеканалов «ДНР» курирует «министесрвто информации».

По оценке «Новостей Донбасса», показанная тест система была изготовлена российским государственным научным центром «Вектор» в Новосибирске.

В целом, по наблюдениям «НД», в информационных программах сепаратистского телеканала «Юнион», на котором есть блок международных новостей, как минимум последнюю неделю не упоминается ситуация с коронавирусом в мире и соседней России. В частности, не озвучиваются данные о заболевших, выздоровевших и умерших. Также не упоминается такая статистика и касательно Украины. В контексте украинской стороны лишь сообщалось об ограничениях и запретах, которые ввела «ДНР» на КПВВ из-за угрозы коронавируса.

В «ДНР» продолжают заявлять об отсутсвии случаев COVID-19 на подконтрольной им территории.

Были отменены массовые мероприятия и занятия в вузах, возможно продление школьных каникул из-за коронавируса.

По утверждениям украинской стороны, на подконтрольной группировкам «Л-ДНР» территориям произошло распространение коронавируса. Его якобы привезла эта девушка. 13 марта, глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что по предварительной информации украинской стороны, в Горловке коронавирус есть у 12 человек.

Сама «ДНР» это отрицает, в группировке заявили, что тест не выявил COVID-19 у девушки.

При этом госпитализированная в Горловке пациентка рассказывала, что ее «посадят на карантин и весь автобус в придачу». В «ДНР» о судьбе других пассажиров не сообщают.

18 марта девушка была выписана из больницы Горловки, тесты показали отсутствие коронавируса.

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