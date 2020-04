Как российские тролли вооружаются «вирусом лжи». Обзор СМИ

Фото: thedailybeast.com

Китай - не единственная страна с авторитарным режимом, которая может воспользоваться пандемией COVID-19 для расширения своей власти в попытке подорвать демократические нормы и институты. Об этом говорится в обзоре новостей и аналитики Democraty digest.



По мнению научного журналиста The New York Times Уильяма Дж. Брода, социальные сети и новостные агентства стали инструментом России по дезинформации о здравоохранении США и других западных демократий. С ним согласна американо-британская журналистка Энн Эпплбаум, которая считает, что российская дезинформация нападает на американскую науку на протяжении десятилетий, начиная с начала кризиса СПИДа.



Решимость Запада сохранить санкции посредством пандемии COVID-19 стала поводом для российских аналитиков и лидеров общественного мнения представить ее как пример идеологического банкротства. Так считает старший научный сотрудник и директор российской программы Центра европейского стратегического анализа Брайан Уитмор.



В статье для «Российской газеты», официальной газеты российского правительства, влиятельный аналитик по иностранным делам Федор Лукьянов утверждал, что маловероятно, что Запад отменит санкции. По его мнению, это означало бы «отказ от некого "символа веры", маркера западного сообщества». Лукьянов добавил, что для оптимального функционирования западной системе нужен «убедительный внешний враг». А с учетом нынешнего кризиса доверия к западным демократиям санкции необходимы в качестве связующего звена и символа сохранения единогласия.



К тому времени, когда холодная война закончилась, «активные меры» в советском стиле стали почти обычным делом, пишет стратег Томас Рид в обзоре «Активные меры: секретная история дезинформации и политической войны» Лоренса Д. Фридмана. Москва возродила их в последние годы, когда отношения России с Западом стали более враждебными, подключив социальные сети. Рид предупреждает о необходимости серьезно отнестись к проблеме дезинформации, при этом стараясь не преувеличивать ее последствия.



Сейчас поводом для распространения лжи для российских правительственных троллей стала пандемия коронавируса. Согласно недавнему исследованию The Daily Beast, это всего лишь попытка дестабилизировать российских традиционных противников.



Украина стала особенно яркой мишенью для троллей из российской пропагандистской кампании, в рамках которой распространяются ложные сведения о заражении COVID-19 в Украине. С помощью поддельных документов и поддельных снимков экрана украинское правительство пытаются изобразить как угрозу для Европы.



По данным The Daily Beast, сеть связанных с Россией троллей выходит за рамки одного сообщения о заговорах COVID-19. По крайней мере, с 2016 по этот год тролли стремились распространять дезинформацию о выборах в США и Европе, противопоставлять западные страны друг другу и разрушать международную репутацию Украины.



Российские спецслужбы выдвигают годами тему «Демократический сговор с Украиной для подрыва кандидатуры Трампа», пишет The New York Times.



Журналист The Daily Beast Адам Роунсли описал в своей статье вмешательство Москвы в политические дела Латвии. Тролли использовали поддельное электронное письмо от Национального фонда за демократию (NED), которое якобы попытается провести выборы в Латвии.



«Идея, что NED попытается провести выборы в Латвии абсурдна на первый взгляд. Она основана на том, что читатели не знают не только о том, что делает организация, но и где она работает. У организации не было значимого присутствия в Латвии в течение многих лет, поскольку страны Балтии давно перестали нуждаться в какой-либо помощи для выхода из советского прошлого», - пишет Роунсли.



Вице-президент NED по исследованиям и анализу Кристофер Уолкер считает, что цензура, манипулирование средствами массовой информации действительно являются основной компетенцией авторитарных режимов.



«То, на что нацелены эти вещи, - это нарушение свободы слова, искажение политической обстановки и иное локальное замешательство», - сказал он.