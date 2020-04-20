Антипрививочное движение и прокремлевский оппортунизм

«Боязнь вакцинации» уже давно присутствует в прокремлевской дезинформационной сети, как правило, в «подлеске» дезинформационных джунглей, распространяясь через социальные сети, в частности, Twitter. The New York Times в своем недавнем материале описывает, как российские аккаунты в Twitter оказывают влияние на «сообщество антипрививочников», и еще год назад, в марте 2019 года, американский новостной телеканал CBS News сообщал о связях прокремлевских структур с кампанией в Twitter против вакцинации.

Об этом говорится в материале EUvsDISINFO.





С начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 многое изменилось. С конца января 2020 года антипрививочные тенденции в прокремлевской дезинформации больше не ограничиваются социальными сетями. Первый пример антипрививочной дезинформации, зарегистрированный в базе данных EUvsDisinfo во время текущего кризиса, относится к 31 января, когда на сайте Katehon была опубликована статья, в которой содержалось следующее предположение:

«Существует обширная база научных исследований, ставящих под сомнение как безопасность, так и эффективность вакцин».

Данная статья не является оригинальным материалом сайта Katehon, она была перепечатана с американского сайта LewRockwell.org, который, в свою очередь, перепечатал статью с сайта, пропагандирующего альтернативную медицину, известную своими тенденциями к поощрению антипрививочного движения.



В сфере антипрививочных клише наблюдается заметный рост, который начался с середины марта, когда несколько прокремлевских изданий опубликовали статью с канадского дезинформационного сайта Global Research, в которой говорилось, что вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 является предлогом для внедрения принудительной вакцинации с целью введения в тела вакцинируемых наночипов для установления «тотального контроля». С тех пор это клише было повторено несколькими прокремлевскими изданиями на русском, английском и испанском языках.



Окаянные бесы — чета Гейтсов



Эта неделя ничем не отличалась от предыдущих: прокремлевские СМИ продолжают поддерживать антипрививочников. Билл и Мелинда Гейтс, а также остальные якобы «теневые правители» планируют внедрить обязательную вакцинацию, при чем вакцина будет содержать секретные имплантаты для контроля над миром. Мы находим подобные заявления на русском, английском и грузинском языках. Также стоит отметить, что на сегодняшний день Билл Гейтс упоминается в десяти примерах дезинформации в базе данных, восемь из которых были зарегистрированы в течение нескольких недель после начала вспышки коронавирусной инфекции COVID-19.



Глядя на российские англоязычные сайты, мы видим, что Билл Гейтс выступает в роли «Коронавирусного злодея» на сайте South Front здесь, здесь, здесь, здесь и здесь; на RT.com здесь и здесь; и на сайте New Eastern Outlook, контролируемом Российской академией наук, здесь, здесь, здесь и здесь…



Когда прокремлевские дезинформационные СМИ распространяют антипрививочные клише, они берут на себя ответственность за тех, кто не решается обратиться за профессиональной медицинской помощью, что может поставить под угрозу жизнь людей.



Месть англосаксов



Несколько исследований демонстрируют роль теорий заговора в формировании российской политики. Издание Journal of Strategic Studies («Журнал стратегических исследований») опубликовало в январе отчет о том, что российские военные учреждения и официальные аналитические центры попустительствуют распространению необоснованных теорий заговоров. Русская служба BBC сообщила о случае, когда МИД России опубликовал полномасштабную теорию заговора о том, «кто стоит за COVID-19»:

«Всё это ставит вопрос о том, а не месть ли англосаксов мы наблюдаем в прямом эфире? Отомщена Великобритания будет и за фортель Китая в Гонконге; и за «непристойное предложение» янки, намеревавшихся надеть на гордых бриттов ошейник; и за «всё хорошее», что осталось в памяти бриттов от пребывания в рядах ЕС с нараставшим в последние годы давлением брюссельской бюрократии. Вы можете себе представить, чтобы Её Величество слушалась указаний брюссельских чиновников, да ещё “неблагородных кровей”?»

Этот текст был удален с веб-страницы издания, но архивная версия все еще доступна. Русская служба BBC также показала, что подобные теории заговоров, обвиняющие только «американцев», распространяются через телеканал Вооруженных сил Российской Федерации.



Более половины примеров дезинформации на этой неделе связаны с коронавирусной инфекцией COVID-19.



Другие примеры дезинформации на этой неделе: