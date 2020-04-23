Хроники эпидемии: как в Донецкой области борются с коронавирусом

Мирноградская инфекционная больница определена как базовое медицинское учреждение, которое принимает больных с подозрением на коронавирусную инфекцию. Здесь 17 апреля прошла информационная встреча медиков, представителей власти и бизнеса. Основной посыл встречи – правда о вирусе, разъяснение опасности заражения и сложности лечения.



Практикующие врачи, а также научные работники Донецкого национального медуниверситета рассказали о том, что пик заболевания еще впереди, поэтому расслабляться не стоит и нужно строго соблюдать все карантинные мероприятия.



О коронавирусе инфекционисты знают давно



Украина уже пережила несколько штаммов гриппа, чем же COVID-19 отличается от вирусов, которые циркулировали несколько лет назад, видоизменяясь с каждым годом? Проректор Донецкого национального медуниверситета Елена Петряева отмечает, что коронавирус проблема не новая, об этом вирусе давно известно.



«Вирус значительно отличается от всех зарегистрированных ранее. Прежде всего, это высокая подверженность заражения от потенциального носителя и тяжесть течения заболевания», – говорит Елена Петряева.



Она привела статистику. У 80% людей заболевание протекает бессимптомно. Пациенты со средней и тяжелой стадией болезни составляют 15%. А 5% – это крайне тяжелые пациенты, которые требуют интенсивного лечения и обеспечения кислородом.



Вот эти 20% заболевших требуют активного врачебного вмешательства и проведения неотложных, в том числе и реанимационных мероприятий.



«Еще одно из отличий COVID-19, это высокий процент смертности, который составляет 3-4%. Для сравнения – смертность от сезонного гриппа составляет всего 0,1%. Это несопоставимые данные», – комментирует проректор.



При заболевании коронавирусом развивается склеротическое поражение легких и как следствие легочная и сердечная недостаточность. Опасность вируса состоит еще и в том, что до сих пор не определена его природа. По словам Петряевой, на сегодняшний день нет специфической профилактики (отсутствует вакцина), а также специфического лечения. Все лечение, которое сейчас проводится – симптоматическое. Оно позволяет облегчить состояние пациента, но не влияет кардинально на вирус.



О готовности к эпидемии



Территорий свободных от вируса нет, есть необследованное население – отмечают медики. Поэтому карантинные мероприятия должны соблюдаться везде.



«Новый вирус стал настоящим вызовом для Донецкой области. Мы, как обычно оказались к этому не готовы. Сейчас перед медицинскими заведениями стоит задача минимизировать последствия, вызванные вирусом», – говорит Янина Ватулина, начальница отдела врачебной помощи взрослому населению департамента здравоохранения ДонОГА.



В области принимают пациентов с подозрением на коронавирус четыре медицинских учреждения. Это Константиновская и Мирноградская инфекционные больницы, больница скорой медицинской помощи и 4-я больница города Мариуполя.



«Если в области будет развиваться негативный сценарий, то естественно вся лечебная сеть адаптируется. Будут переоборудованы стационарные отделения. А это 14 лечебных учреждений, которые на сегодняшний день определены национальной службой здоровья Украины. Одно из достижений руководства области – это работа Славянской лаборатории, которая дает точный диагноз. Также в тестовом режиме работает ПЦР-лаборатория в Мариуполе», – отмечает Янина Ватулина.



Что касается обеспечения медиков средствами индивидуальной защиты, тестами на определение коронавируса, то они надеются на сотрудничество с представителями бизнеса.



Как проводится обследование и насколько достоверны тесты на коронавирус



Елена Петряева привела мировую статистику по обследованию населения на коронавирус. На сегодняшний день лидирует Швейцария. Цифры составляют 23,4% на 1000 человек населения. Германия – 20,2%; Франция – 18,7%; Америка – 9,7%. Показатели Украины, к сожалению, составляют 0,83%. То есть, в Украине на каждую 1000 человек населения обследовано на коронавирус менее 10 людей.



«Недообследование пациентов приводит к тому, что у нас необоснованно низкие цифры заболеваемости COVID-19. Я думаю, что в западной и центральной Украине, куда шел массовый приток людей, которые возвратились из-за границы, где находились на заработках, уровень значительно выше. Уверена, что он повысится и у нас в регионе, если процесс тестирования пойдет широко», – считает Елена Петряева.

По словам проректора Донецкого мединститута, тесты, которые применялись в разных странах на начальном этапе эпидемии, имели погрешность от 50 до 30%. Сейчас мир работает над тем, чтобы тесты стали более совершенными. К примеру, японские и китайские разработки позволяют снизить погрешность до 97-98%.



В Донецкой области обследование можно пройти по назначению семейного врача. О порядке обследования рассказала Янина Ватулина, представительница облздрава.



«Департамент здравоохранения заинтересован в том, чтобы как можно больше населения прошли обследование. Экспресс-тест показывает результат, если его делают на 6-8 день заболевания. Сейчас эти тесты есть в каждом лечебном учреждении. Если у пациента проявления вирусной инфекции и он относится к группе риска, а также прибыл из-за границы, таких пациентов мы обследуем в амбулаторных условиях. ПЦР-тесты проводятся по назначению семейного врача либо по вызову бригад экстренной медицинской помощи», – комментирует Янина Ватулина.



Проблемы местных больниц



Медики инфекционных больниц первыми приняли удар на себя. Врачам пришлось столкнуться не только с эпидемией вируса, но и с отсутствием средств защиты в нужном количестве.



«Сейчас мы испытываем острую нехватку респираторов высокой степени защиты. Костюмы есть, но их недостаточно. Благодаря неравнодушным гражданам и организациям мы имеем маски и дезинфицирующие средства. С нами круглосуточно на связи департамент и мэрия, потому что проблема серьезная и нужно вовремя реагировать на поставленные задачи. Пока мы справляемся, как будет развиваться ситуация дальше – это зависит от сознательности граждан», – говорит Екатерина Вишневская, главный врач Мирноградской инфекционной больницы.

По нормативным документам смена в инфекционной больнице длится четыре часа, однако из-за дефицита кадров эти нормативы не соблюдаются. Поэтому очень важно, как можно чаще менять защитные костюмы. По словам Екатерины Вишневской, они меняются каждый раз, когда медперсонал выходит из грязной зоны (боксы, где находятся пациенты с подозрением на коронавирус) в чистую. За сутки используется приблизительно сорок защитных костюмов.



Использованные средства индивидуальной защиты утилизируются особым образом. Сначала их замачивают в специальном дезинфицирующем растворе. Затем собирают в определенную емкость и передают фирме, которая занимается утилизацией согласно заключенного договора.



Какую помощь оказывает бизнес



Донецкая область получила 100 000 экспресс-тестов на определение COVID-19 от частных благотворительных фондов. Они уже распределены между лечебными заведениями. Но кроме тестов медики нуждаются и в средствах индивидуальной защиты. По словам главного врача Мирноградской инфекционной больницы Екатерины Вишневской, первых пациентов с подозрением на коронавирус медики принимали в советских противочумных костюмах.



С первых дней карантина в помощь медикам подключился местный бизнес. Компания «Донецксталь» является ведущим работодателем региона. На ее предприятиях работают свыше 11 тысяч человек, а с членами семей эта цифра составляет свыше 30 тысяч. Поэтому крупный бизнес заинтересован в здоровье местного населения. Компания закупила и передала медикам Покровска и Мирнограда медицинские перчатки, маски, респираторы, высокие бахилы и защитные костюмы.

Кроме того, медики могут пользоваться корпоративным транспортом частной компании, чтобы добираться на работу и с работы. Представители малого и среднего бизнеса также не остаются в стороне. Предприниматели помогают по мере возможности.



К примеру, Константин Игнатенко, который занимается утеплением фасадов, передал для больниц Покровска многоразовые тканевые маски. А владелец магазина велотоваров «Аист» Александр Рачок подарил четыре велосипеда. Движение общественного транспорта в Покровске прекращено в связи с карантином и велосипеды пригодятся для тех медиков, кто живет в отдаленных районах города.

Помогают медикам региона и студенты Донецкого национального технического университета. При помощи 3D-принтеров они начали изготавливать защитные экраны. На изготовление одной основы уходит полчаса. За первые три дня студенты смогли сделать сто заготовок. Но расходные материалы быстро закончились.

Тогда руководитель инициативной группы, старший преподаватель кафедры автоматики и телекоммуникаций Глеб Ступак, обратился в частную компанию, и бизнесмены профинансировали изготовление 600 заготовок. По словам Глеба Ступака этого хватит чтобы обеспечить защитными экранами медиков Покровска, Мирнограда и Доброполья.