Новые лица в переговорах по Донбассу. Мнения, риски, «бонусы»

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по вопросам Донбасса 9 июня представила четверых новых представителей. Ими оказались, как и было обещано, выходцы из Донецкой и Луганской областей, переселенцы. В состав консультационной группы вошли четверо переселенцев:



Вадим Горан — уроженец Краснодона Луганской области, заслуженный юрист Украины. С 1994 года работал в органах прокуратуры Луганской области. В октябре 2004 года перешел работать в Генеральную прокуратуру Украины. В августе 2006 года был назначен на должность заместителя прокурора Киева. В марте 2014 года ушел из органов прокуратуры. После этого стал главой общественной организации «Луганское землячество».



Константин Либстер — потомственный медик, травматолог. Его отец Сергей Либстер после 2014 года остался жить в Луганске и, согласно информации СМИ, был внесен в базу «Миротворца» за якобы сотрудничество с оккупационной администрацией и награды от так называемой «ЛНР».



Денис Казанский — журналист, блогер, автор книги «Черная Лихорадка» о нелегальной добыче угля на Донбассе. В 2012 году партия УДАР выдвинула Казанского на пост мэра Енакиево. Избирком Енакиево регистрировать Дениса Казанского отказался. В 2015 году стал главным редактором сайта «Четвертая Власть». С марта 2019 года возглавляет онлайн-издания «Восточный вариант».



Сергей Гармаш — журналист. С 1996 по 2004 год работал корреспондентом «Радио Свобода» в Донецкой области. С 2001 по 2003 год — корреспондент «Интерфакс-Украина» в Донецкой области. С 2002 года возглавляет интернет-издание «ОстроВ».



Президент Владимир Зеленский не раз высказывал идею о том, что к переговорному процессу в Минске должны быть привлечены представители украинского Донбасса, а не те люди, которых настойчиво предлагает или, скорее, навязывает Кремль. Сначала Офис президента изменил состав и формат украинской делегации, которую по-прежнему возглавляет Леонид Кучма, но теперь у него появился заместитель вице-премьер-министр Алексей Резников. По мнению экспертов, он занимает этот пост, не просто потому что Зеленский видит в нем профессионального переговорщика, но также доверяет ему.



Алексей Резников в интервью «Лиге» заявил, что украинская делегация выбирала между теми, кто может представлять Донбасс, — чиновники или представители гражданского общества.



«Первое, что приходит в голову - избранные на легитимных выборах 2010 года депутаты местных советов или мэры. Юридическая легитимность была бы точно. При этом ее бы и западники приняли. Но общественная легитимность могла бы остаться под сомнением, потому что не каждый депутат Донецкого или Луганского горсовета сегодня воспринимается, как имеющий право говорить от имени свободного демократичного Донбасса <…> Пришлось принять решение в пользу общественной легитимности. Мы пришли к тому, что это должны быть представители гражданского общества разных профессий: журналисты, священники, юристы, спортсмены, правозащитники», — рассказал Резников.



К слову, в одном из интервью пророссийской прессе идеолог «ДНР», участник событий весны 2014 года в Донецке Андрей Пургин высказал уверенность в том, что донецкие политики «старой закалки» уже не могут представлять интересы жителей отдельных районов Донбасса, которые уже шесть лет живут в новой реальности.



Пургин заявил, что «Л-ДНР» не могут предоставить «свой политический класс».



«И получается такая ситуация: постоянно звучат заявления о том, что Украина должна напрямую говорить с жителями Донбасса, и она тут же ловит нас на противоходе: да, нужно, но только не в Минском, а в условном «женевском» формате, когда говорят лидеры общественного мнения. И Украина пытается нам в качестве таковых предъявить Бахтееву, Ландика, Звягильского, Лукьянченко и прочих жителей Донецка, которые покинули его шесть лет назад. Естественно, эти предложения с одной стороны вызывают оторопь и боязнь, и это понятно – у нас нет публичных политических фигур, которые бы на равных, здраво, умно, спокойно, взвешенно, грамотно могли вести открытый диалог с зубрами украинской политики и административного класса с 20-30 летним опытом пребывания в публичном поле», — заявил идеолог «ДНР», который на данный момент является человеком, которого в группировке не считают своим представителем.



При этом Пургин, высказываясь о действиях украинской стороны, объединил два похожих, но все же параллельных процесса — Консультативный совет и приглашение переселенцев к диалогу в Минске.

Новость о новых консультантах представители политики, общественники и журналисты восприняли по-разному.

Жаркие дискуссии вокруг персоналий консультантов и критериев их отбора разгорелись в соцсетях и СМИ. И если журналистов Дениса Казанского и Сергея Гармаша некоторые эксперты и политики считают радикалами, людьми, которые не пойдут на уступки по отношению к своим же землякам, то Константину Либстеру вспомнили внесение его отца в списки «Миротворца», и сотрудничество с главой группировки «ЛНР» Леонидом Пасечником. Константин Либстер в интервью «Прямому» заявил, если к отцу «есть вопросы», то пусть с этим разбираются спецслужбы.



«Я уверен, что к моему отцу вопросов никаких нет», — подчеркнул медик.



Не остался без внимания и Вадим Горан. Организацию «Луганское землячество», которую он возглавляет, связывают с экс-регионалом Александром Ефремовым обвиняемым в сепаратизме и посягательстве на территориальную целостность Украины.



Политический аналитик Фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» Мария Золкина считает, что любые кандидатуры вызвали бы споры в обществе, среди политиков, потому что вопрос очень острый. Она не исключает, что некий своеобразный баланс заложен в том, что риторика донецких представителей отличается радикальностью от позиции луганских консультантов.



«Из четверых людей у нас двое с абсолютно понятной четкой публичной позицией, оставшиеся двое из Луганской области - с другой позицией. Тут возникает вопрос: Это было специально? Для того чтобы среди переселенцев были люди с разными точками зрения, а они с разными точками зрения», — поясняет Золкина.



Она говорит, что ей понятна логика украинской стороны, которая пригласила в переговорный процесс именно переселенцев из Донбасса. Но, чтобы они стали отдельными субъектами переговоров в роли представителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей, им нужно присвоить статус. А пока они лишь представители украинской делегации.



«Для того чтобы этот статус был закреплен официально на уровне ТКГ, они должны были присоединиться не только по приглашению украинской делегации. Их должна была пригласить ОБСЕ, которая координирует эти переговоры. По той же схеме, по которой с 2014 года со стороны координатора ОБСЕ происходит приглашение людей из оккупированной территорий. То есть боевики и представители оккупационных администраций из Минской ТКГ никуда не деваются, они и дальше будут там сидеть, но формально они являются стороной, приглашенной ОБСЕ», — отмечает Золкина.



Она добавила, что украинская делегация таким образом формально выполнила пункт Минских соглашений о привлечении консультантов из ОРДЛО к обсуждению политических вопросов относительно дальнейшей судьбы Донбасса.



«Автоматически то, что у этих людей статус украинской делегации в политической подгруппе, уменьшает шансы на то, что таким образом удастся формально выполнить пункт о консультациях с ОРДЛО. Идея украинского офиса президента была в том, чтобы таким образом, заведя переселенцев, размыть монополию, которую имеют члены оккупационные властей на представительство интересов оккупированных районов. Для того, чтобы эту монополию размыть, нужно не просто завести туда переселенцев, нужно присвоить им определенный статус. Наиболее оптимальный вариант – если бы они имели хотя бы такой же статус, который имеют люди, которые с 2014 года приезжают из Донецка и Луганска. Но чтобы это случилось, нужно согласие российской стороны и согласие координатора от ОБСЕ. Поскольку Россия категорически против, не признает приглашенных Украиной переселенцев в качестве голоса оккупированного Донбасса, ей не нужно, чтобы кто-то размывал монополию «ЛНР» и «ДНР» на это представительство, СММ ОБСЕ не готова взять на себя ответственность и в одностороннем порядке приглашать украинских переселенцев. Был выбран реалистичный вариант. Они включаются, но не имеют статуса полномочного представительства, одобренного всеми сторонами», — пояснила экспертка.



Как уже не раз заявили сами дипломаты и приглашенные советники, на данный момент речь не идет о создании Консультационного совета. Идея создания такой отдельной площадки для переговоров принадлежит руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку. Идею негативно восприняла оппозиция президента Владимира Зеленского. К тому же, как утверждают политики, французский и немецкий партнеры из «нормандской четверки» посоветовали отказаться от Консультативного совета.



«Это был бы отдельный новый формат, не важно, он был бы совещательным и обязательным к исполнению. Отдельный формат, который присовокуплял бы переговоры в Консультативном совете к Минской ТКГ. Он де-факто влиял бы на то, кто с кем разговаривает. Консультативный совет предполагал, что формат переговорщиков меняется и за одним столом оказываются представители Украины и представители ОРДЛО, а не Украина и Россия. А Россия наоборот бы поменяла статус на наблюдателя», — поясняет Золкина.



Журналист Сергей Гармаш пояснил, как происходит общение в сегодняшнем формате.



«Мы не ведем диалога с представителями террористических организаций. Если мы даже реагируем на их реплики, то мы либо обращаемся к координатору от ОБСЕ, либо мы обращаемся к МИД России. Они пытаются представить это так, и вчера [10 июня, - ред.], и позавчера [9 июня, - ред.], они начали приветствовать шаги Украины по реализации решения о создании Консультативного совета. Решение не было принято и уже не будет принято, и им четко об этом заявили. Я собственно и пошел туда, чтобы таких органов как Консультативный совет там и близко не было», — рассказал он.



Журанлист отмечает, что к ним, как представителям ОРДЛО на минской площадке пока не привыкли.



«Мы создали новую реальность и для России, и в том числе для ОБСЕ, которая еще не адаптировалась к тому, что мы появились. Путается наш координатор, который обращаясь к представителям ОРДЛО забывает, что мы тоже представители ОРДЛО», — рассказал Гармаш.



Тем не менее, бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука считает нововведения продолжением идеи о Консультативном совете.



Он считает, что в политической подгруппе ТКГ, куда введены консультанты, конфликты будут возникать по любому вопросу. Ведь именно эта подгруппа уже шесть лет с большим трудом находит точки соприкосновения. Причина такого торможения – непрекращающиеся боевые действия на Донбассе. А Россия как раз воспользуется разногласиями на минской площадке, чтобы в очередной раз указать, что конфликт на Донбассе – внутреукраиснкий.



«Точек для конфликта… фактически любой вопрос возьмите, будет конфликтная ситуация. В случае первого же конфликта вне будет выдаваться тезис, что сами украинцы не могут договориться и это "внутренний конфликт", "а мы уже об этом говорим пять лет" и "нас тут нет", "это гражданская война" и "вот вам свидетельство нашей правоты"», - пояснил свою позицию Тука.



О том, что Россия постарается обернуть ситуацию себе на пользу, говорит и Мария Золкина. Например, прописать регламент для Минской ТКГ.



«Россия сейчас попытается каким-то образом закрепить сам факт проведения каких-то консультаций между Киевом, Донецком и Луганском. Не получилось с Консультативным советом, они попытаются продвинуть это под видом разработки регламента для Минской ТКГ. У Минской ТКГ нет регламента, это гибкая политическая структура, которая держится на взаимной политической воле. Россия хочет это формализовать. Насколько я понимаю, украинские переговорщики частично согласны формализовать процесс. И я в этом вижу ряд рисков. Любой регламент, норма, разработка стандартов - ограничивают гибкость, которая была преимуществом минского процесса. Заставить Россию выполнять что-либо из подписанных документов у нас нет механизмов. А вот апеллировать потом постоянно к тому, что Украина даже после разработки регламента в Минской ТКГ что-то якобы не выполняет, этого в российской политической риторике предостаточно, — считает Золкина. — Россияне попытаются внести в этот регламент положение о том, что между Украиной в какой-то форме и представителями отдельных территорий Донбасса ведутся или должны вестись переговоры. России очень важно хотя бы где-то закрепить процедуру прямого диалога. И этот момент, на который принципиально важно не соглашаться, даже если частью этого диалога будут украинские переселенцы».



Глава аналитического центра «Донбасский институт региональной политики» Энрике Менендес называет идею Офиса президента правильной. Но он сомневается, что голос новых представителей в украинской делегации будет иметь вес.



«Очень непонятные критерии отбора. То есть мы уже поняли спустя два дня, что никаких изменений в самом процессе переговоров не произойдет. То есть люди не будут иметь никаких полномочий, никакого статуса в переговорном процессе кроме консультативного», — считает он.



Эксперт критикует то, как и кого выбрали в качестве консультантов.



«Должны быть представлены жители подконтрольных территорий, а еще должны быть представлены люди, которые потеряли свое имущество в ходе конфликта, а еще должны быть представлены люди, которые пострадали в качестве военнопленных – они все должны быть представлены. Но если одна группа получает представительство, а другая не получает, такая схема работать не будет», — высказался Менендес.



Он скептически относится к тому, что переселенцы, проживающие в Киеве, смогут компетентно разобраться в сегодняшних проблемах прифронтовой зоны.



«Есть переселенцы, которые хотят возвращаться после окончания войны на неподконтрольные части Донбасса. Насколько мне известно, Денис Казанский и Сергей Гармаш публично не раз говорили, что их устраивает жизнь в Киеве и они хотят и дальше там жить. У нас основная часть переселенцев, если верить статистике министерства социальной политики, проживает на территории подконтрольных Украины Донецкой и Луганской областей, то есть гораздо ближе к зоне конфликта. Кто их представляет в переговорном процессе? Никто не отвечает на этот вопрос», — говорит эксперт.



Но журналист Сергей Гармаш во время общения с «Новостями Донбасса» именно намерением вернуться в Донецк аргументировал свое присутствие в политической подгруппе.



«Мы готовы вести диалог с нашей властью и отстаивать интересы и населения, которое там находится, и в первую очередь нам туда возвращаться, нам там жить с тем особым или не особым статусом (смотря какой он там будет), нам принимать участие в выборах. Поэтому, кому как не нам сейчас обговаривать модальности и статус этих выборов и всего прочего. Если эти территории вернутся под юрисдикцию Украины, туда начнут возвращаться люди с иными политическими взглядами нежели те, что живут там. И мы заинтересованы, чтобы не было потом гражданского конфликта. Мы заинтересованы в том, чтобы сейчас создать условия, при которых люди не чувствовали себя там ущемленными ни по каким параметрам, чувствовали себя в безопасности. Украинское государство, юрисдикция которого там будет, обязано им это гарантировать», — высказался Гармаш.



Тем временем в Кремле сделали заявление, что Киев «отказывается обсуждать политические вопросы в соответствии с пунктами 11, 12 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, с представителями Донецка, Луганска и собирается обсуждать их с бывшими жителями Донбасса, которые сейчас проживают на территории Украины».



Однако украинские дипломаты говорят, что по итогам первых онлайн-заседаний контактной группы Россия не стала бойкотировать переговоры и включилась в диалог.