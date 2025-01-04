Перед судом предстанут жители Днепра, которые украли 1,5 млн гривен у погибших украинских военных

В Днепре организованная группа похитила более 1,5 млн грн со счетов погибших украинских военных. Пятерых человек будут судить по фактам кражи, мошенничества и несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) систем (ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 361 УК Украины).

Следователи установили, что обвиняемые, привлекая работника бюро судебно-медицинской экспертизы, на территории морга похищали SIM-карты и мобильные телефоны погибших украинских военных.

Среди участников организованной группы был IT-специалист. Он менял пароли и получал полный доступ к онлайн-банкингу погибших защитников.

В дальнейшем обвиняемые снимали наличные, оформляли кредиты на имена погибших и переводили деньги на собственные счета.



Всего установлено 20 пострадавших, сумма нанесенного ущерба — более 1,5 млн грн.



Сейчас все участники группы находятся под стражей.