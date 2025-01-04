Ситуация на фронте: за сутки войска РФ сбросили на позиции ВСУ 95 авиабомб

Российские оккупанты за пятницу, 3 января, нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных и 64 авиационных удара. Войска РФ использовали 11 ракет и сбросили 95 управляемых авиабомб, а также применили 2257 дронов-камикадзе.



Как сообщает Генеральный штаб Украины, также в пятницу оккупант совершил около 5 тысяч обстрелов, из них 230 — из реактивных систем залпового огня.



На Лиманском направлении РФ атаковала 11 раз. На Северском направлении — дважды.



На Краматорском направлении зафиксировано 10 боестолкновений в районах Часов Яра, Белой Горы, в направлении Предтечино и Ступочек.



На Торецком направлении войска РФ 7 раз атаковали неподалеку населенных пунктов Дилиевка, Торецк и Щербиновка.



На Покровском направлении украинские защитники остановили 40 штурмовых и наступательных действий агрессора.



На Кураховском и Времовском направлениях было по 11 атак.



Ранее в Генштабе ВСУ отметили, что противник интенсивно атакует на Кураховском направлении.