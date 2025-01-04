Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Атакован морской торговый порт Ленинградской области РФ

04 января 2025, 13:26

Атакован морской торговый порт Ленинградской области РФ

Атакован морской торговый порт Ленинградской области РФ

Власти Ленинградской области РФ заявили о четырех сбитых средствами ПВО дронах вблизи Лужской губы Финского залива. Там утверждает, что разрушений и пострадавших нет.

Telegram-канал Astra со ссылкой на неназванные источники пишет, что беспилотники пытались атаковать крупнейший в РФ морской торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области.

Большинство атаковавших дронов были сбиты над терминалом ООО «Новатранс» на территории морского торгового порта Усть-Луга. Предварительно, повреждены окна в одном из строений на территории порта.

Ленинградская область находится в 900 км от Украины. Впервые этот регион был атакован беспилотниками год назад. 21 января прошлого года, Украина атаковала порт Усть-Луга двумя беспилотниками. А 29 июля над регионом ПВО сбила три дрона. Впервые украинский беспилотник долетел до Санкт-Петербурга 18 января. Он взорвался на территории «Петербургского нефтяного терминала». 31 января беспилотник упал на завод «Невский мазут» в Санкт-Петербурге.

Ранее Вооруженные силы Украины подтвердили, что атаковали командный пункт российской армии в Курской области. Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, Силы обороны «нанесли высокоточный удар по командному пункту оккупационной армии РФ в населенном пункте Марьино».

25 декабря Вооруженные силы Украины нанесли удар по пункту управления 810-й бригады морской пехоты, которая располагалась в городе Льгов Курской области. Ранее сообщалось, что российский город Льгов Курской области попал под обстрел. Телеграм-канал Mash предварительно озвучил версию об атаке американской РСЗО HIMARS.

ТЕГИ

Прочее
Атака БПЛА удары по РФ

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:55
Обстрел оккупированной Горловки: ранены люди, поврежден дом культуры
09:06
В Мариуполе больше не выдают жилье вместо разрушенного — его получили немногие
23:00
Главное за день: Украина разрабатывает ракету для ударов по Москве. Атака на Чернигов
09:25
Оккупанты «засветили» склад боеприпасов на западе Крыма
23:00
Главное за день: В Курахово ВСУ под огневым контролем росармии. Оборона Изюма и Балаклеи
15:42
В ночь на 2 января войска РФ обстреляли Николаевку Донецкой области
11:07
В оккупированном Донецке прогремел взрыв
08:24
В ЦНС выяснили, каких прав захватчики лишили украинцев в оккупации с 1 января
23:00
Главное за день: До 9 мая Кремль надеется завершить переговоры. Ситуация в Курахово
20:17
До 9 мая Кремль надеется завершить переговоры по Украине — Sky News
15:45
Оккупированный Мариуполь остался без отопления в новогоднюю ночь — ЦНС
13:24
ВС РФ потеряли два вертолета, а не один: заявление военкоров
23:09
Главное за день: Российские войска захватили Курахово? Атака на нефтебазу в РФ
20:16
Российские военкоры сообщают о взятии Курахово. Мучной подтверждает установку триколора на западе промзоны
11:18
Российские военные изымают алкоголь у жителей ВОТ для празднования Нового года — «ЖС»
09:52
«ДНР»: В Донецке и Горловке за сутки ранены 4 человека
23:00
Главное за день: Обмен пленными. Оккупанты не выплачивают шахтерам зарплату
21:49
Донецкого боевика, который пожаловался на российское командование в СМИ, пытались убить
20:30
В оккупированном Лисичанске подорвались 7 подростков
17:00
«ДНР» отменит комендантский час на новогодние праздники в Донецке
все новости
14:34
Два города и одно село: куда продвинулись войска РФ в Донецкой области
13:26
Атакован морской торговый порт Ленинградской области РФ
12:40
Перед судом предстанут жители Днепра, которые украли 1,5 млн гривен у погибших украинских военных
11:55
Обстрел оккупированной Горловки: ранены люди, поврежден дом культуры
10:40
Десятки домов повреждены и разрушены российскими ударами Донетчине — сводка за сутки
09:59
Ситуация на фронте: за сутки войска РФ сбросили на позиции ВСУ 95 авиабомб
09:06
В Мариуполе больше не выдают жилье вместо разрушенного — его получили немногие
08:40
В Донецкой области за сутки 5 мирных жителей пострадали от российских обстрелов
23:00
Главное за день: Украина разрабатывает ракету для ударов по Москве. Атака на Чернигов
22:09
Россия за день выпустила по Украине более 10 ракет и более 30 беспилотников
21:00
На Донетчине восстанавливают электросети после обстрелов и подключают север области к водоснабжению
20:18
Деньги со счетов пенсионеров переселенцев спишут в бюджет: кого это коснется
19:33
Нельзя уравнивать масштабы нарушений с украинской и российской стороны — Лубинец о докладе ООН
18:30
Удар РФ по Чернигову: ранены 4 человека, 1 — погиб
17:05
Обстрел Славянска: пострадали 4 человека, среди них — 2-летний ребенок
16:30
Российская война повредила 164 памятника культуры на Донетчине
15:43
На войне с РФ погиб чемпион мира по каратэ Александр Семенюк
14:40
Украина вернула 1358 человек из плена в 2024 году: военные и гражданские
13:45
Штурмовая бригада помешала оккупантам пройти поле на Покровском направлении
12:55
Военных РФ отравили алкоголем, на их телефонах нашли видео допросов бойцов ВСУ
все новости
ВИДЕО
Украина вернула 1358 человек из плена в 2024 году. Фото: кадр из видео Украина вернула 1358 человек из плена в 2024 году: военные и гражданские
03 января, 14:40
5 ОШБр не дала военным РФ перейти поле на Покровском направлении. Фото: кадр из видео Штурмовая бригада помешала оккупантам пройти поле на Покровском направлении
03 января, 13:45
Возможно, военнопленный ВСУ, который попал в плен к бурятам. Фото: кадр из видео Военных РФ отравили алкоголем, на их телефонах нашли видео допросов бойцов ВСУ
03 января, 12:55
Военный ВС РФ стреляет в руку другому, чтобы «откосить» от штурма. Фото: кадр из видео Россияне калечат себя на Лиманском направлении, чтобы избежать участия в штурме
03 января, 10:10
Горящий танк РФ на Краматорском направлении. Фото: кадр из видео «Феникс» уничтожил технику РФ на Краматорском направлении
02 января, 14:30
В Петровском районе Донецка сегодня прогремел взрыв. Фото: Типичный Донецк/Telegram В оккупированном Донецке прогремел взрыв
02 января, 11:07
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор