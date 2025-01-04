Атакован морской торговый порт Ленинградской области РФ

Власти Ленинградской области РФ заявили о четырех сбитых средствами ПВО дронах вблизи Лужской губы Финского залива. Там утверждает, что разрушений и пострадавших нет.

Telegram-канал Astra со ссылкой на неназванные источники пишет, что беспилотники пытались атаковать крупнейший в РФ морской торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области.

Большинство атаковавших дронов были сбиты над терминалом ООО «Новатранс» на территории морского торгового порта Усть-Луга. Предварительно, повреждены окна в одном из строений на территории порта.



Ленинградская область находится в 900 км от Украины. Впервые этот регион был атакован беспилотниками год назад. 21 января прошлого года, Украина атаковала порт Усть-Луга двумя беспилотниками. А 29 июля над регионом ПВО сбила три дрона. Впервые украинский беспилотник долетел до Санкт-Петербурга 18 января. Он взорвался на территории «Петербургского нефтяного терминала». 31 января беспилотник упал на завод «Невский мазут» в Санкт-Петербурге.



Ранее Вооруженные силы Украины подтвердили, что атаковали командный пункт российской армии в Курской области. Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, Силы обороны «нанесли высокоточный удар по командному пункту оккупационной армии РФ в населенном пункте Марьино».



25 декабря Вооруженные силы Украины нанесли удар по пункту управления 810-й бригады морской пехоты, которая располагалась в городе Льгов Курской области. Ранее сообщалось, что российский город Льгов Курской области попал под обстрел. Телеграм-канал Mash предварительно озвучил версию об атаке американской РСЗО HIMARS.