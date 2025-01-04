Десятки домов повреждены и разрушены российскими ударами Донетчине — сводка за сутки

Населенные пункты четырех районов Донецкой области подверглись обстрелам со стороны российской армии за пятницу, 3 января. Это Волновахский, Покровский, Краматорский и Бахмутский районы.



Всего за сутки российские войска 17 раз обстреляли населенные пункты Донетчины.

Удары РФ привели к масштабным разрушениям жилых домов и других зданий.



Повреждены многочисленные дома и админздания в Андреевке и Богатыре Великоновоселковской громады.



В Покровске повреждены 2 дома. В Зверевом поврежден гараж.



В Лимане 1 дом разрушен и 4 повреждены. В Славянске ранены 4 человека, повреждены 18 домов. В Алексеево-Дружковке ранен человек. В Константиновке повреждены 4 частных дома, газопровод и линия электропередач. В Николаевке повреждены 5 частных домов и промышленное здание. В Иванополье повреждены 3 дома.



В районе Часов Яра повреждены 7 частных домов, многоэтажка и 2 промышленных здания. В Северске повреждены 13 домов.

Российские оккупанты за пятницу, 3 января, нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных и 64 авиационных удара. Войска РФ использовали 11 ракет и сбросили 95 управляемых авиабомб, а также применили 2257 дронов-камикадзе.