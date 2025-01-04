Два города и одно село: куда продвинулись войска РФ в Донецкой области

Российские войска продвинулись в Курахово, Новоселки и Торецка. Об этом сообщает аналитический проект DeepState.

Как сообщалось, российские оккупанты за пятницу, 3 января, нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных и 64 авиационных удара. Войска РФ использовали 11 ракет и сбросили 95 управляемых авиабомб, а также применили 2257 дронов-камикадзе.



Как сообщает Генеральный штаб Украины, также в пятницу оккупант совершил около 5 тысяч обстрелов, из них 230 — из реактивных систем залпового огня.



Также ранее оккупант продвинулся возле Волково, Нескучного, в Новоелизаветовке, Соленом, Воздвиженке, Курахово и его южных окрестностях.



Ранее мы сообщали о том, что Курахово почти полностью перешел под контроль российских оккупантов.