В Донецкой области за сутки 5 мирных жителей пострадали от российских обстрелов

За 3 января российские военные ранили 5 жителей Донецкой области: 4 в Славянске и 1 в Алексеево-Дружковке.



Информации о погибших нет.



Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Всего с начала полномасштабной войны РФ против Украины в Донецкой области погибли 2919 мирных жителей. Ранены — 6547.

Вчера РФ нанесла по Украине удары ракетами различных типов: пятью зенитными управляемыми ракетами С-300 по Курской области, тремя баллистическими ракетами «Искандер-М» по Черниговской области, тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 по Днепропетровской области. А также войска РФ атаковали 32-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с северо-восточного направления.



Прокуратура начала расследование по факту ранения четырех мирных жителей Славянска.