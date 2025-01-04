В России при взрыве критически ранен командир, который причастен к обстрелам Украины

В России в результате взрыва в критическом состоянии находится военнослужащий, который причастен к преступлениям в украинском селе Гроза Купянского района Харьковской области.



Как сообщили в Главном управлении разведки министерства обороны Украины, военный преступник, причастный к убийству украинцев, ранен при взрыве в населенном пункте Шуя Ивановской области.



По данным разведки, взрыв произошел 3 января. В эпицентре взрыва оказался командир батареи дивизиона 112 ракетной бригады 1 танковой армии Западного военного округа ВС РФ (в/ч 03333) капитан Нагайко Константин Владимирович. Он находился на дежурстве в своей воинской части.



Сообщается, что у Нагайко множественные обломочные поражения фактически всех органов, в частности мозга — ему сделали трепанацию черепа. Однако его состояние — критическое.



По данным ГУР, капитану Нагайко 29 лет. Он окончил Санкт-петербургский университет аэрокосмического приборостроения и Михайловскую военную артиллерийскую академию.



«Непосредственно участвовал в полномасштабной войне против Украины. Причастен к ударам баллистическими ракетами "Искандер" по гражданским и военным объектам в Сумской и Харьковской областях. В частности, подразделение Нагайко совершило военное преступление в селе Гроза Купянского района — 5 октября 2023 года нанесло ракетный удар по кафе во время поминок. Тогда погибло 59 гражданских украинцев, среди них — восьмилетний мальчик», — подчеркнули в ГУР.



Служба безопасности установила личности двух человек, которые скорректировали российский ракетный удар по кафе в селе.





