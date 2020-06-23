Безответственность или отсутствие контроля? Из-за чего в Славянске произошел всплеск COVID-19

В начале июня Славянск накрыла волна COVID-19. До этого город ничем особым не выделялся на фоне областной статистики по распространению COVID-19 и даже, вместе со всей Донетчиной, смягчил карантинные ограничения. Открылись летние площадки кафе и ресторанов, вернулся в обычный режим работы городской пассажирский транспорт, начали курсировать междугородние автобусы. Но ненадолго. Резкий всплеск заболеваемости наметился 1 июня. За первую неделю лета в Славянске наличие коронавируса подтвердилось у 45 жителей города, 32 из которых работали на местном предприятии по производству изоляторов. Комментируя этот факт глава ДонОДА Павел Кириленко пояснил, что массовое распространение болезни произошло из-за плотности рабочих мест на предприятии и большого круга контактных лиц.



В этот круг вошла сотрудница Славянского управления соцзащиты, чей муж работал на вышеуказанном предприятии. Проведенное тестирование подтвердило у нее положительный результат, после чего учреждению запретили вести личный прием граждан, а всему персоналу провели ПЛР-тестированию. Заодно рекомендовали и другим государственным органам минимизировать личный прием посетителей. Внутригородской пассажирский транспорт вернулся к перевозке по спецпропускам. Междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение со Славянском своим решением отменила область.



Кроме того, городская комиссия по ЧС отреагировала на ситуацию запретом на послабления, введенные ранее.



Причины и следствие



Более-менее жесткого режима карантина славянцы придерживались не больше месяца. Примерно с середины апреля количество людей в медицинских масках на улицах стало стремительно сокращаться, а в магазинах, на остановках и в других общественных местах о социальной дистанции не было и речи.



В начале июня, когда открылся рынок «Центральный», Вадим Лях анонсировал проверки предпринимателей. По его словам, он увидел нарушения карантина и если они продолжатся, пригрозил официально обратиться к главному санитарному врачу Донецкой области с просьбой принять решение об усилении карантинных ограничений – вплоть до закрытия рынков.



«Чтобы рынок работал, нужно выполнить всего два пункта: надеть маску и соблюдать социальную дистанцию, а администрация рынка обязана контролировать соблюдение этих требований. Но, к сожалению, то, что мы наблюдаем на рынках (особенно в выходные дни), совершенно не соответствует карантинным требованиям. Поэтому как на рынки, так и в супермаркеты, будут направлены проверяющие», - заявил тогда Лях.



Но рынок «Центральный» не был закрыт.



Мнения предпринимателей по поводу эпидемиологической опасности разнятся.



«Конечно, я понимаю, что риск заразиться есть, – говорит торгующий на центральном рынке предприниматель Игорь. – Но если бизнес будет стоять, мне нечем будет кормить семью. К тому же, администрация рынка все равно требует вносить арендную плату за торговое место, хотя и не в полном объеме».

Сейчас рынок выглядит так.

Позицию городского головы по поводу работы рынка и других объектов частного бизнеса понять можно - отказываться от дополнительного дохода в просевший за период карантина бюджет ему не с руки. К тому же подобное решение может вызвать волну недовольства и снизить его рейтинг накануне местных выборов.



Ответственность и контроль



Среди контактных лиц (люди, общавшиеся с заболевшими) есть и те, кто категорически отказываются подписывать обязательство соблюдать режим самоизоляции и продолжают посещать общественные места. Показателен пример жительницы города, которая, зная о своем статусе контактного лица, в течение одного дня побывала на приеме в управлении пенсионного фонда, в налоговой инспекции, в «Укрпочте», проехала на общественном пассажирском транспорте. По заявлению контактировавших с ней чиновников, в отношении женщины составили протокол о нарушении санитарных требований. Позже результаты теста показали, что женщина не больна.



Всего за период карантина Славянским отделом полиции составлено 12 таких протоколов. Преимущественно их фигурантами были предприниматели, работающие в сфере торговли, и частные перевозчики. По двум протоколам суд принял решение наказать нарушителей штрафом в размере 17 тысяч гривен.



Профессиональный риск



С момента объявления карантина нагрузка на медиков Славянска увеличилась.



«Особенно тяжело приходится работникам центра первичной медико-санитарной помощи, на который возложены обязанности по отбору проб и мониторингу заболеваемости в городе. Из сотрудников центра созданы три мобильные бригады, часть работников задействована в лабораторном исследовании отобранного биоматериала. Учитывая повышенную нагрузку, учреждение заключило договор с Национальной службой здоровья о соцвыплатах медикам, работающим в «красной зоне». В остальных медучреждениях решения о премировании сотрудников принимают главные врачи, исходя из финансовых возможностей возглавляемого ими коммунального некоммерческого предприятия, - поделилась и. о. начальника отдела здравоохранения Марина Порохняк.



По задумке министерства здравоохранения Украины, врачи, которые борются с коронавирусом, должны получить 300-процентную надбавку.



Зарплата среднего медперсонала в Донецкой области без «коронавирусных» доплат сегодня не превышает 7 тысяч гривен.



Как рассказала Порохняк, средствами индивидуальной защиты, а также антисептиками, городская система здравоохранения обеспечена в полной мере, при этом потребность в пополнении запасов остается актуальной. В настоящее время коронавирус обнаружен у трех сотрудников горздрава. Чтобы выяснить, связано ли это с их профессиональной деятельностью проводится эпидемиологическое расследование.

Что будет дальше, специалисты не знают



Прогнозировать развитие эпидемиологической ситуации в городе специалисты не берутся. Как считает начальник Славянского филиала Донецкой областной лаборатории Сергей Моховик, для более-менее реалистичного прогноза данных недостаточно.



«Сегодня мы имеем только информацию о количестве заболевших и общем числе сделанных тестов. Но мы по-прежнему ничего не знаем о самом вирусе, о том, как он видоизменяется в тех или иных условиях, о наиболее вероятных путях распространения. То есть, нет понимания общей картины и поэтому пытаться предугадать, как поведет себя вирус дальше мы не можем. В любом случае очень важно, чтобы люди осознавали опасность и придерживались рекомендаций по предотвращению заражения COVID-19», - заявляет специалист.



Славянск находится на втором месте после Мариуполя по количеству заболевших.

Славянск стал не единственным украинским городом, где в начале и середине июня наблюдались всплески заболеваемости.



Специалисты Киевского международного института социологии связывают это с ослаблением карантина в стране после 11 мая и безответственностью части населения.



«Если бы карантин продолжили, то количество заболевших за день упало бы до 0 или нескольких одиночных случаев к 10-15 июня. Но после ведения правительством первой фазы ослабления карантина 11 мая, реальное число подтвержденных диагнозов пошло вверх и сейчас опасность заболеть почти вдвое выше, чем во время строгого карантина, - утверждает генеральный директор КМИС Владимир Паниотто. - Данные нашего опроса показывают, что 60% населения выходят на улицу не менее одного раза в день. В среднем украинцы выходят на улицу 10 раз в неделю. В совокупности с несоблюдением норм безопасного поведения на улице и в транспорте это и порождает новую волну роста заболеваний».



Минздрав сообщает, что сегодня лишь 10 областей и Киев готовы к новым послаблениям. Донецкой области в этом списке нет. Тем не менее, Славянск уже «догоняет» соседние города после того как вспышка COVID-19 отбросила его к более жестким карантинным мерам. С 22 июня в Славянске сняты возрастные ограничения для пассажиров общественного транспорта, возобновлено междугороднее автобусное сообщение и движение пассажирского железнодорожного транспорта, разрешено работать столовым, кафе, ресторанам.

Павел Коротенко