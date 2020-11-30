Седьмой год реформ в Украине: как их воспринимают на востоке и западе страны

В этом год Украина отметила седьмую годовщину Евромайдана. Если спросить участников тех событий о причинах, по которым они вышли на мирный протест в ноябре 2013 года, многие ответят, что требовали перемен, которые избавят их от произвола власти. Сегодня в Украине продолжаются реформы, далеко не в каждой сфере есть успехи. Эксперты называют разные причины, по которым так происходит. Главная заключается в том, что на реформы и быстроту их реализации было возложено очень много надежд, но «турборежим» не сработал.



Анатолий Ткачук, директор по науке и развитию «Института гражданского общества», считает, что украинские общественные организации сыграли значительную роль в продвижении реформ, но только на старте.



«На первом этапе реформ, это 2014-2016 годы, реформы двигали и производили в основном украинские общественные организации, которые получали донорскую поддержку из разных стран. Это давало возможность создать украинский контент и не обращать внимание на какие-то возможные политические трения с властями. Власть слушала и в основном пыталась учитывать эти предложения», – отмечает Ткачук.



Но позднее позиция гражданского общества ослабла.



«В Украину зашло большое количество донорских программ, которые начали реализовывать не через украинские организации, а через свои программные офисы. Эти офисы забрали значительную часть людей из гражданского общества. Значительная часть гражданского общества пошла во власть, это существенно ослабило его возможности, потому что, например, те, кто ушел в программу международной технической помощи, по сути лишены права голоса и не могут высказаться, если не согласны с позицией правительства и так далее», – считает эксперт.



По его мнению, сейчас власть снова нуждается в помощи общественных организаций. При этом, Ткачук считает, что за последние два года государственные институты продолжили разрушаться на фоне реформ. Он убежден, что любые изменения в стране, даже положительные, пока нельзя назвать необратимыми – реформы могут «откатиться» назад.



«Даже конституционное закрепление не является гарантией необратимости изменений в странах, где нет устоявшихся демократических традиций и где государственные институты очень слабы. Украина относится именно к таким странам», – говорит Ткачук.



Реформы, которые Донбасс пока не оценил



Слабые государственные институты и влияние политиков на культуру разных органов власти в стране – существенный, но не единственный вызов для Украины. Реформы продолжаются в условиях аннексии Крыма и боевых действий на Донбассе. А конфликт на востоке страны – по-прежнему в тройке лидеров, среди проблем, которые, по мнению украинцев, мешают развитию страны. Вся тройка выглядит так: коррупция, конфликт на Донбассе, олигархи.

«Во всех сферах политической администрации реформы продолжаются, но ни одна не завершена. Не сделано всего того, чего мы ожидали, потому что это определенный путь. Более того, надо понимать, что даже после определенного этапа реформирования, потом снова идет реформа. Чего мы действительно не ожидали, когда были на Майдане и когда продолжали активно бороться за реформы, так это потери территорий. Сегодня мы понимаем, что Россия как страна-агрессор потеряла Украину, когда общество вышло на Майдан, однако нам не удалось сохранить определенные территории. Это была комплексная военная стратегия Российской Федерации, к которой мы не были готовы, мы не изучали такой опыт, в частности не искали ответа, как на неподконтрольных территориях строить управление, как возвращать эти регионы, как внедрять реинтеграцию. Сейчас эти вопросы стоят на повестке дня. Это новые вызовы, которые нельзя было предусмотреть в начале Революции Достоинства», – считает Юлия Кириченко, сопредседательница совета «Коалиции Реанимационный Пакет Реформ». Этот общественный союз объединил более двух десятков общественных организаций и экспертов, которые наработали ряд рекомендаций по реформам в стране.

Пока часть Донбасса находится под контролем прокси-группировок России, ни о каких реформах на тех территориях и речи быть не может. Маловероятно, что в первые годы реинтеграции отдельных районов Донбасса можно будет говорить о «турборежиме» реформ для Донецка и Луганска. Ведь уже более шести лет жителям этих районов пропаганда России и «Л-ДНР» внушает, что Украина встала на пусть саморазрушения, приняв условия Запада. Любое промедление в реформах или политические скандалы на этой почве российская пропаганда преподносит как тотальный провал украинской власти. Чтобы развеять мифы, построенные на крайностях и «страшилках», понадобится время не только для информационной реинтеграции Донбасса, но и для исправления ошибок, которые украинская власть успела сделать на пути к реформам. Где-то изменить подход к реформе, а где-то – наконец ее успешно завершить и двигаться дальше.

О чем говорит статистика?



К слову, жители разных регионов страны по-разному оценивают изменения в стране. Например, в конце прошлого года исследование Фонда «Демократические инициативы» и Центра Разумкова показало, что жители западных регионов (26% респондентов) более, чем жители восточных регионов (16,7% респондентов) склонны считать, что Украина способна преодолеть существующие проблемы в ближайшее время. Аналогичное распределение мнений касается и веры в реализацию реформ. Так полностью верят в успех (хотя и сомневаются) более 54% жителей западных регионов и только 41% среди жителей восточных. А вот совсем не верят в успех реформ больше респондентов на востоке – 18,2%. На западе – 12,6%.



Подробнее об отношении жителей Львова к реформам и оценке качества жизни в западном регионе, пишет «Дивись. Інфо».



Интересно также то, что жители западных областей более склонны терпеть временные материальные трудности из-за реформ. Хотя и временно, но все же готовы терпеть почти 58% жителей запада и только 31% жителей востока Украины. Возможно, столь малый процент связан с тем, что на Донбассе уже шесть лет неспокойно, а близость к линии фронта напрямую отразилась на уровне доходов, здоровье и благополучии местных жителей.



Весеннее исследование «Демократических инициатив», посвященное только двум восточным областям – Донецкой и Луганской, показало, что жители Донбасса сильно обеспокоены тем, как им зарабатывать на жизнь. Главная проблема, которую жители Донбасса хотят решить, – возобновление работы предприятий и создание новых рабочих мест (этот пункт отметили около 65% опрошенных в обеих областях). Причем частота упоминаний этой проблемы заметно возросла по сравнению с опросом конца 2018 (тогда этот пункт отметили 44% респондентов Донетчины и 54% респондентов Луганщины). Второй по частоте упоминаний проблемой в Донецкой области было повышение зарплат, пенсий и социальных выплат (37% опрошенных). На третьем месте в Донецкой области оказались налаживания медицинского обслуживания (35% опрошенных).

К слову, по сравнению с 2018 годом, среди респондентов в Донецкой области уменьшилась доля тех, кто считает, что для решения проблем практически ничего не делается (с 23% до 17%), и увеличилась доля тех, кто считает, что проблемы хотя бы частично решаются (с 31% до 47%).



Среди жителей как западного, так и восточного регионов есть также очень схожие мнения. Например, уже несколько лет подряд украинцы видят общего «врага» в коррупции, и соответственно антикоррупционную реформу называют темой №1. На втором месте по приоритетности - медицинская реформа. Третья – пенсионная и реформа системы социальной защиты. Затем реформа органов правопорядка, люстрация чиновников, реформа армии и укрепление обороноспособности. Около половины опрошенных не назвали успешной ни одну из этих реформ в 2019 году.



Опросы показали, что жители востока (36,8%) чуть менее склонны полагаться на государство, в отличие от жителей запада Украины (41%). В то же время одинаковое количество (52%) жителей востока и запада считают, что государство должно обеспечить людям одинаковые «правила игры», а дальше сам человек несет ответственность за то, как он эти шансы использует.

Материал подготовлен в рамках проекта «Змінюємося разом: як реформи наближають Львівщину та Донеччину до ЄС» в рамках программы медийных обменов от Ассоциации органов местного самоуправления «Еврорегион Карпаты Украина — Карпатское агентство регионального развития» при финансовой поддержке Львовского областного совета.