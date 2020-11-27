Реформы и диалог – ключ к возвращению Донецка и Луганска

Во главе всех украинских реформ стоят демократические идеалы: равноправие, справедливые суды, неподкупные чиновники и правоохранители, верховенство закона. Обновленная Украина должна стать страной, из которой не захочется уезжать в поисках лучшей жизни. Одновременно с этим свободная часть государства должно стать привлекательной настолько, чтобы жители неподконтрольных Донецка и Луганска захотели вернуться в конституционное пространство Украины. Уже не первый год в правительстве звучит идея сначала вернуть людей, а потом уже территории. Но одного лишь желания жителей Донецка и Луганска, как и в случае с Крымом, недостаточно. Особенно, если учесть, что за последние шесть лет на тех территориях не было проведено ни одного объективного исследования общественного мнения, которое бы претендовало на серьезную социологию. Это сложные геополитические процессы, которые пока не увенчались желаемым для Украины результатом.



Увидеть реинтеграцию Донбасса вдалеке



Ментальное возвращение Донецка и Луганска – это один из вызовов для Украины. В стране сегодня продолжаются реформы, каждая из которых должна облегчить реинтеграцию Донбасса. Роман Романов, директор программы «Права человека и правосудие», считает, что Украина пришла к реформам, да и в целом к кардинальным изменениям не в самый удачный момент.



«Мы, конечно, оказались в неблагоприятно время с этими инициативами. Вообще Украина отличается тем, что принимает малодосягаемые решения и пытается действовать в наиболее сложный момент. Мы стали на путь евроинтеграции, когда ЕС оказался в состоянии наименьшей готовности к таким разговорам. Мы решили, что гарантии безопасности, которые нам реально нужны, находятся у НАТО, и мы начали эти дискуссии в тот момент, когда НАТО наименее было к ним готов. Сейчас мы ставим перед собой горизонты реинтеграции оккупированных территорий в условиях, когда наши международные партнеры находятся в условиях другого глобального вызова безопасности. Возможность полагаться на их ресурсы и поддержку – значительно меньше, чем при других условиях. Мы рассчитывали, что за это время удастся преодолеть ключевые вопросы бедности и экономического развития страны, чтобы с других позиций говорить с жителями территорий, которые не находятся под контролем Украины. К сожалению, этого не произошло», – считает Роман Романов.



Он убежден, что украинцам придется запастись терпением, чтобы реинтегрировать отдельные районы Донбасса.

«Мы понимаем, что вызовы социально-экономического характера на подконтрольной Украине территории чрезвычайно высоки и перспективы тоже не наилучшие. Все эти обстоятельства вместе говорят, что надо иметь много терпения и понимать, что диалоги нужны не только с ОРДЛО, но и с гражданами Украины. Потому что реинтеграция сегодня воспринимается многими украинцами как угроза. Этому есть много объяснений. Потому, я думаю, успешность зависит от того, насколько мы способны ставить цели, достижимые в далекой перспективе», – отметил Романов.

Ранее «Новости Донбасса» уже писали о свежем исследовании Центра Разумкова, которое показало, что в Украине почти половина респондентов готовы поддержать фактическую изоляцию ОРДЛО (то есть прекращение всех отношений, социальных выплат и т.д.), если не будет возможности возврата этих территорий. Такой вариант является недопустимым для 28,7% опрошенных. На востоке 41% опрошенных считают этот вариант недопустимым, а на западе страны почти столько же (39%) считают наоборот, допустимым.



Наиболее предпочтительным вариантом (50% опрошенных) было бы возвращение этих территорий под контроль Украины на условиях, которые были до начала конфликта. Это самый предпочтительный вариант для украинцев, его поддерживает большинство во всех регионах.



Что изменилось для переселенцев и жителей ОРДЛО?



Тем не менее, за последний год в Украине произошли положительные изменения, которые напрямую коснулись как переселенцев, так и жителей неподконтрольных территорий. Об этом говорят украинские правозащитники. Экспертка «Центра прав человека ZMINA» Алена Лунева считает, что вопросы реинтеграции получили более высокий политический уровень. В том числе это произошло из-за того, что глава новосозданного министерства по вопросам реинтеграции Алексей Резников в правительстве занимает кресло вице-премьер-министра, а также он является первым замом главы украинской делегации на переговорной площадке в Минске. Но при этом координации по вопросам реинтеграции между разными ветвями власти не стало больше.



Правозащитница отмечает, что правительство пошло навстречу переселенцам, когда обеспечило им право голосовать не только на президентских, но и на местных выборах. Дети из неподконтрольных районов и аннексированного Крыма впервые в этом году смогли податься на вступление в вузы без сдачи внешнего независимого оценивания.

Через КПВВ теперь гораздо проще провезти товар, если только он не значится в списке запрещенных. Не так давно контрольных пунктов пропуска на Донбассе стало больше. В Счастье на КПВВ можно получить ряд административных услуг и снять деньги в банкомате.

Вот только пока все это недоступно – на фоне пандемии группировки «Л-ДНР» не спешат пропускать людей в сторону украинских КПВВ. В то же время именно с полноценной работой пунктов пропуска эксперты связывают дальнейшую реинтеграцию отдельных районов Донбасса. Именно через КПВВ у жителей Донецка и Луганска продолжается диалог не только с родственниками и знакомыми, которые выехали или всегда жили на подконтрольной территории, но и в целом с государством.



Правда, иногда диалога нет. Чаще всего жители ОРДЛО нуждаются в помощи – получить выплаты, оформить документы, попросить защиту. Но на помощь приходят не чиновники и администрации, а правозащитные организации – международные и украинские.



«Социология подтверждает: те люди, которые чаще пересекают КПВВ и бывают на территории Украины, они в большей степени поддерживают вопрос реинтеграции. Важно достучаться до тех, кто не располагает информацией о том, что делает украинская власть для соблюдения их прав», – считает руководительница группы по правам человека ПРООН Светлана Колышко.



Нерешенными остаются еще многие вопросы, среди которых все та же вереница документов.

Уже готов алгоритм получения компенсации за жилье, разрушенное в ходе конфликта. В этом году государство выделило лишь 20 миллионов гривен, которые должны получить девять семей из прифронтовых Зайцево и Авдеевки. Остается надеяться, что в 2021 году выплаты продолжатся.

По-прежнему остается точечной поддержка политических узников незаконных вооруженных формирований и России.

Без решения суда сегодня невозможно получить документ о рождении или смерти на неподконтрольной территории.



Особенно острым остается вопрос выплаты украинских пенсий жителям Донецка и Луганска. Большинство пенсионеров ОРДЛО с марта не могут выехать на подконтрольную территорию за выплатами. А для многих эти деньги едва ли не единственный источник дохода. В украинском правительстве говорят, что работают над системой, которая позволит 700 тысячам пенсионеров из ОРДЛО проходить идентификацию удаленно — не нужно будет ехать через КПВВ. Но пока это лишь планы.

Не исключено, что закрытые во время пандемии пункты пропуска станут поводом для активной диджитализации всех услуг, которые Украина сегодня предоставляет жителям Донецка и Луганска.

Материал подготовлен в рамках проекта «Змінюємося разом: як реформи наближають Львівщину та Донеччину до ЄС» в рамках программы медийных обменов от Ассоциации органов местного самоуправления «Еврорегион Карпаты Украина — Карпатское агентство регионального развития» при финансовой поддержке Львовского областного совета.