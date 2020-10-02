Антикоррупционная реформа, которую не замечают. Борьба продолжается?

В 2014 году накануне старта многих реформ в Украине, жители страны возлагали большие надежды на борьбу с коррупцией. Тогда во время опроса фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива украинцы поставили на первое место антикоррупционную реформу (63% опрошенных). Коррупция – это первая причина, по которой Украина не может успешно развиваться, считают украинцы спустя шесть лет. Как показало зимнее исследование Фонда, так ответили 69% респондентов.



Весной этого года опрос другой организации – Киевского международного института социологии – показал, что большинство украинцев (75% опрошенных) видят неэффективность власти и лишь 10% видят успех в борьбе с коррупцией. То есть украинцы возлагают большие надежды на антикоррупционные процессы в стране, но пока не видят результатов, которые бы удовлетворили большинство.



На протяжении последних шести лет в Украине был создан ряд антикоррупционных органов: Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК), Высший антикоррупционный суд (ВАКС), Агентство по розыску и менеджмента активов (АРМА). У каждого органа своя задача, иногда они работают сообща – друг с другом и с другими государственными структурами. Но в истории реформы страны также появились случаи противоборства структур, у которых по сути общая цель – справедливость и эффективность в борьбе с коррупцией. К примеру, в НАБУ не согласны с двумя решениями Конституционного суда. Первым решением он лишил Бюро права через суд аннулировать незаконные сделки, а вторым он признал неконституционной статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении. Среди политиков, общественников и чиновников по сей день продолжаются споры о том, правильными ли были решения Суда.



За время работы большинства антикоррупционных органов в украинских СМИ не раз появлялась информация под общим заголовком «скандал». Единственный очевидный вывод, который напрашивается: работы еще очень много, а масштабы коррупционных схем по всей стране не перестают удивлять. «Новости Донбасса» решили проверить, почувствовала ли на себе реформу Донецкая область. Мы поинтересовались работой НАБУ в регионе, чтобы узнать о резонансных преступлениях среди «тяжеловесов». А чтобы понять эффективность реформы на локальном уровне, узнали, как сегодня в области работают с системой Prozorro. Также мы спросили у коллег из Львовской области, как там проходит антикоррупционная реформа.



Какие дела НАБУ расследует на востоке страны?



Харьковское территориальное управление НАБУ было создано летом 2016 года. Донецкая и Луганская области (в том числе территория проведения Операции объединенных сил) находятся под юрисдикцией этого управления наряду с Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской.



НАБУ расследует не все коррупционные преступления, а лишь те, которые совершены при участии топ-чиновников, или же когда речь идет о нецелевом использовании бюджетных денег на сумму свыше 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас это более 1 миллиона гривен). То есть так называемую бытовую коррупцию в Бюро не расследуют.



Специфика коррупционных преступлений в Донецкой области отличается от различных махинаций тем, что на востоке страны, как в центре и на юге, сконцентрировано большинство государственных компаний, которых уже не раз подозревали в коррупционных схемах.



В НАБУ отмечают, что речь идет прежде всего о предприятиях, функционирующих в сфере добывающей промышленности, машиностроения, в топливно-энергетическом комплексе и так далее.



«Мы разоблачили в коррупционных злоупотреблениях всего около 90 руководителей государственных предприятий. Львиная доля более 200-миллиардных убытков, которые расследует НАБУ, приходится именно на государственные предприятия», – рассказала спикерка Харьковского управления Майя Каштан, подразумевая о расследованиях по всей стране.



Среди топ-нарушений – злоупотребления в сфере госзакупок, при выполнении заказа и вывод денег на компании, аффилированные с руководством госпредприятий.



Одна из подобных коррупционных схем была раскрыта весной этого года. Детективы Национального бюро

вместе с прокурорами САП сообщили о разоблачении крупной махинации на трех государственных угледобывающих предприятиях: «Селидовуголь», «Мирноградуголь» и «Шахтоуправлении Южнодонбасское №1». Пока известно о десятерых подозреваемых, которые незаконно получили более 51 миллиона гривен. Эти и другие фигуранты дела, по версии следствия, установили контроль за государственными закупками трех угольных шахт.



В течение почти трех лет эти госшахты, выполняя указания организаторов схемы, закупили по завышенным ценам разнообразное оборудование, запасные, расходные материалы и другие товары, иногда даже без необходимости на общую сумму почти 174,5 миллионов гривен, переплатив более 51 миллиона гривен. Именно эта сумма, по данным детективов, ушла в карманы организаторов схемы и их подельников.



В НАБУ нам рассказали, что сейчас в работе детективов около 30 уголовных производств по подозрению более 60 человек в совершении преступлений на территории областей, входящих в юрисдикцию Харьковского теруправления. Более полусотни дел по обвинению еще более 90 человек направлены в суд.



Коррупционные схемы в зоне проведения операции Объединенных сил также попали во внимание Бюро.



«Среди таких дел можно отметить дело о так называемом проекте "Стена" – по обвинению 8 человек в завладении почти 17 млн ​​гривен, выделенных на обустройство украинско-российской границы. Еще одно дело связано с хищением 2 млн гривен, выделенных на обустройство блиндажей в зоне ООС. Дело расследовано и слушается Высшим антикоррупционным судом», – рассказала Майя Каштан.

Prozorro: Не «зрада» и не «перемога»



Система публичных закупок, открытая информация о тендерах и использовании публичных средств – отличный помощник в борьбе с коррупцией. Правда, общественники и журналисты говорят, что абсолютно все системы со временем можно научиться обходить. Так произошло и с ProZorro, на котором происходит большинство публичных закупок. Это не значит, что система полностью неэффективна. Наоборот, она сэкономила украинским налогоплательщикам миллиарды гривен по всей стране. Просто иногда в этой битве побеждает желание отдельных людей нечестно заработать как можно больше денег.



Координатор Центра общественного контроля «ДІЙ-Краматорськ», журналист Андрей Романенко видит как положительные, так и отрицательные моменты в системе электронных закупок ProZorro.



«К сожалению, это не те итоги, которое ожидали все, но я понимаю, что когда эта система вводилась, у нас были несколько "перегретые" ожидания. Мы думали, что коррупционеры испугаются публичности и общество выиграет. На самом деле все не так. Многие люди научились обходить любые ограничения. Они продолжают заниматься "распилом" денег. Но есть другая сторона медали. Все стало более прозрачным. Я надеюсь, что если невозможно привлечь этих людей к уголовной ответственности, то существует политическая ответственность и условно избиратели на этих выборах не проголосуют за людей, которые по завышенным ценам строят очередные парки. Есть еще один положительный момент. Есть чиновники, которые реагируют на то, что говорит общественность, и пытаются что-то изменить. Это не "зрада" и не "перемога". Просто у граждан, у антикоррупционных активистов и у чиновников появился дополнительный инструмент, который позволяет контролировать расходование бюджетных средств», – отмечает Романенко.



Наталья Онисько, редакторка расследовательского проекта «Наши деньги. Львов» также отмечает, что ProZorro иногда пытаются «обойти». Об этом пишет «Дивись. Інфо». То есть проблема свойственна не только для Донецкой области.



«Чаще всего это делается путем предварительного сговора, когда на торги приходят участники, которые между собой договорились об определенной цене и они соответствующим образом торгуются. На самом деле таких схем, которые являются заметными, не очень много, но они есть. Наиболее распространенная - это согласование своих действий на торгах. Это искажение результатов торгов и за это АМКУ наказывает», – отмечает Онисько.



По словам журналистки, во Львове количество подобных махинаций уменьшается или же эти схемы становятся более изощренными.



Пожалуй, ключевой проблемой новой системы публичных закупок сегодня называют безнаказанность чиновников, которые пренебрегают честными правилами. По словам гендиректора «Прозорро» Василия Задворного, Государственная аудиторская служба сегодня мониторит менее 2% процентов от общего количества закупок.



«Мы со своей стороны стараемся максимально автоматизировать процесс сбора необходимой информации, разрабатываем риск-индикаторы, но в этой проблеме много составляющих. В какой-то степени влияет слабое нормативное регулирование, а также ограниченность ресурсов Государственной аудиторской службы. Нам важно, чтобы мониторинг велся и чтобы за нарушение была ответственность. С этим тоже есть проблема. Сейчас аудиторы не могут получать персональные данные заказчиков и, соответственно, не имеют возможности наложить штраф. За 2019 год удалось наложить только 43 штрафа за нарушения в закупках при 400 тысячах надпороговых процедурах в системе. Хотелось бы верить, что у нас происходит так мало нарушений, но я сомневаюсь. И так "расцветает" безответственность, которая формирует искаженное восприятие рынка публичных закупок и снижает заинтересованность бизнеса», – заявил Задворный в интервью «Укринформу».



Главное преимущество ProZorro, по мнению журналиста Андрея Романенко, в том, что сейчас не нужно тратить так много человеческих ресурсов для отслеживания закупок. У старой системы публичных закупок не было системности. Нужно было сутками изучать информацию в «Вестнике государственных закупок», который, к слову, выходил ограниченным тиражом.



Но Романенко отмечает, что украинское общество пока не научилось понимать эффективность своих расходов, то есть денег, которые идут в городской бюджет.



«Большинство наших сограждан не считают бюджетные деньги своими. Человек должен понимать, кто за что платит, кто за что отвечает и как устроено государство. Я не могу сказать, что система ProZorro настолько сложная, что нужно обладать особыми навыками, чтобы ею пользоваться. Я считаю вполне нормальным, когда родители перед тем, как собирать деньги на ремонт в школе своего ребенка, заходят в систему ProZorro и смотрят, сколько денег уже было потрачено на их школу», – привел пример Романенко.

Материал подготовлен в рамках проекта «Змінюємося разом: як реформи наближають Львівщину та Донеччину до ЄС» в рамках программы медийных обменов от Ассоциации органов местного самоуправления «Еврорегион Карпаты Украина — Карпатское агентство регионального развития» при финансовой поддержке Львовского областного совета.