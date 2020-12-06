Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Пандемия и прифронтовые поселки Донбасса – изоляция теперь тяготит вдвойне

Евгений Антонюк
06 декабря 2020, 19:42

Пандемия и прифронтовые поселки Донбасса – изоляция теперь тяготит вдвойне

Фото: proliska.org Фото: proliska.org

Режим прекращения огня на Донбассе, объявленный в конце июля, пока держится, но «тишина» неидеальна – стрельба продолжается. Там, где раньше была слышна тяжелая артиллерия, сегодня чаще звучат одиночные выстрелы, но быт местных жителей кардинально не изменился. Особенно на нестабильных территориях. Пандемия коронавируса COVID-19 усложнила и без того тяжелую жизнь прифронтовых сел и городов Донбасса. По-прежнему здесь нерегулярно ходит общественный транспорт, а чтобы добраться до ближайшего крупного магазина, школы или больницы – нужно ехать в город. На подконтрольной правительству стороне вдоль линии соприкосновения расположены 119 населенных пунктов. Среди них до карантина около 40 не имели регулярного транспортного сообщения с крупными городами. Теперь их больше 71. Около полусотни поселков не имеют доступа к первичной медицинской помощи и даже не имеют продуктовых магазинов.

Так, например, жителям поселков Жованка, Травневое и Гладосово приходится ездить в Бахмут почти за всеми «благами цивилизации». К поселкам Тревневое и Гладосово можно дойти только по грунтовой дороге, вокруг которой заминированные поля. В поселках проживают чуть более 100 человек. Еще столько же – в Жованке.

Читайте также:

Здесь живут люди. «Серая зона» Донбасса

Если в город нужно доехать срочно, без дополнительных трат не обойтись – от 200 гривен обходится поездка на автомобиле. У пенсионеров, которые здесь живут, нет возможности тратить такие деньги на регулярные поездки. В основном, если у людей и есть кое-какие сбережения, они могут себе позволить такую поездку в случае крайней необходимости. Иногда жители одной улицы делают заказ на лекарства или еду кому-нибудь из местных владельцев авто, кто едет в город. Время от времени помогают волонтеры от украинских и международных организаций – привозят продуктовые наборы. Теперь в корзине с кашами, консервами и питьевой водой – маски, антисептики, и еще больше стиральных порошков, мыла и других средств гигиены. Некоторые организации весной-летом выдавали семьям с детьми ваучеры на покупку шампуней, мыла, порошка и прочих средств – обстоятельства требуют большего внимания к таким обычным вещам как мытье рук и чистота дома. К слову, малообеспеченным семьям с детьми пришлось тратить больше денег в период пандемии и особенно, в период жесткого карантина, ведь это лишние затраты не только на гигиену, но и на еду. Пока дети обучаются удаленно, то есть дома, а не в школе, семьи больше тратят на продукты питания.

«Две большие пачки порошка - это половина зарплаты моего мужа. Поэтому, когда получила ваучер, это было счастье», – говорит жительница Чермалыка Дарья, мама троих детей. Слова женщины приводит ЮНИСЕФ, который совместно с организацией Triangle Generation Humanitaire помогал малообеспеченным семьям на Донбассе в мае-июле. Женщина потеряла работу еще в начале вооруженного конфликта и сегодня остается дома, чтобы ухаживать за детьми. Зарплаты мужа едва хватает на продукты, медикаменты и одежду для малышей.

Ощущение изоляции не покидает прифронтовые поселки, особенно в период карантина. Весной, когда по всей стране был объявлен локдаун, многие остались без автобусного сообщения. Автобус, проезжающий по большому маршруту через несколько поселков два раза в неделю – это привычный график общественного транспорта. Во время жесткого карантина автобусы перестали ходить. Им на замену пришли социальные маршрутные такси, которые бесплатно возят людей в обе стороны по несколько раз в месяц. Например, организация «АДРА Украина» весной запустила 10 социальных маршрутов на Донетчине и Луганщине. Осенью прибавились еще четыре. Каждый автобус привозит пассажиров на конечную станцию, ожидает несколько часов, чтобы все успели сделать свои дела – купить все необходимое, оплатить коммунальные услуги, снять пенсию в банкомате, обратиться к врачу – и затем везет обратно. 

Еще один автобус каждую неделю помогает детям из Золотого и Горского доехать в центр комплексной реабилитации для людей с инвалидностью, который расположен в Попасной (Луганская область). В этом центре дети из прифронтовых поселков занимаются творчеством.

Для школьников в прифронтовых районах Донбасса курсируют специальные автобусы. Но, как отмечает организация «Восток-SOS», есть проблема с техническим состоянием этих автобусов. В качестве примера организация привела Станично-Луганский район. Здесь курсирует автобус, которому 13 лет, и он часто ломается. К тому же на состояние транспорта сильно влияет состояние дорог, особенно зимой.

Большинство жителей прифронтовых поселков и районов – это старики, среди которых немало одиноких маломобильных людей. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в Украине доля пожилых людей составляет 23%, а вблизи линии соприкосновения на Донбассе - до 41%. В организации напоминают, что пожилые люди – это группа риска в условиях пандемии COVID-19. Чтобы хоть как-то помочь им, волонтерам и сотрудникам социальных служб просто не обойтись без собственного транспорта.

Как отмечают в офисе УВКБ ООН в Луганской области, на одного социального работника в оккупированном Луганске приходится более 12 подопечных. Луганск, хоть и оказался несколько лет назад в центре боевых действий, но в городе куда лучше ситуация, чем в прифронтовых поселках.  Каждому нужны помощь, уход и внимание. Весной у социальных и медицинских работников 10 территориальных центров неподконтрольного Луганска появилось более 200 велосипедов. Их передал офис УВКБ ООН.

Организация также предоставила 35 электрических трехколесных велосипедов для социальных работников четырех прифронтовых районов в Донецкой области и трех районов в Луганской. Максимальная скорость такого велосипеда – 40 километров в час.

«Я на пенсии, но у меня так много энергии. Я просто не могу оставаться дома, когда идет вооруженный конфликт и люди страдают. Гуманитарные организации дали нам толчок для создания общественного центра для поддержки пожилых людей. Сегодня старшие жители села обращаются в центр с любыми проблемами, которые возникают у них: потребность в хлебе, лекарствах или пищи, необходимость измерить артериальное давление, потребность в помощи в оплате коммунальных услуг и многое другое. Раз в неделю, по вторникам, медсестра и семейный врач приезжают в центр и дают здесь консультации. Вода в колодцах не питьевая, поэтому гуманитарные организации также привозят питьевую воду в пластиковых бочках, которые есть в центре», – говорит Елена, социальная работница, председательница общественного центра в Травневом и Гладосово. Ее слова приводит УВКБ ООН.

Женщина говорит, что раньше она тратила на дорогу от одного дома к другому по несколько часов, потому что люди, которым она помогает, живут далеко. Особенно тяжело приходилось зимой и в моменты активных боевых действий на Донбассе.  

Также по теме: 



С приходом сильных холодов может ухудшиться и ситуация с коронавирусом как в крупных городах, так и в небольших прифронтовых поселках Украины. Если зима на востоке страны будет снежной и морозной, без помощи государства и волонтеров местным жителям не обойтись, впрочем, как и все предыдущие шесть лет.

ТЕГИ

Прочее
Карантин коронавирус
Места
серая зона Жованка Травневое Гладосово

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:06
«ДНР»: 51 новый случай коронавируса и десять смертей
09:37
«ЛНР» зарегистрировала 13 новых заболевших коронавирусом
19:45
Возможно ли наступление ВСУ на Донбассе? ►
14:46
«ДНР» откроет свой пункт пропуска в понедельник
13:49
«ЛНР»: За сутки умерли два пациента с COVID-19
09:36
«ДНР» говорит о новых случаях заражения COVID-19: умерли 13 человек
16:40
Сервисный центр на КПВВ «Новотроицкое»: строительство продолжается
15:49
«ДНР» приостановила запрет на использование видеонаблюдения в общественных местах
14:08
В Кремле отказались назвать условия для признания «ДНР» и «ЛНР»
10:04
«ДНР»: 160 новых случаев COVID-19 и 17 смертей
09:29
ОБСЕ зафиксировала учения боевиков в зоне безопасности на Донетчине
09:14
«ЛНР» подтвердила 1824 случая COVID-19
все новости
18:01
В Беларуси продолжаются протесты. Снова сотни задержанных
17:11
В Покровске взорвался автомобиль
15:42
В Луганской области выявили еще 117 случаев COVID-19. Умерли двое больных
13:05
Госпогранслужба запретила въезд в Украину российскому рок-музыканту
12:18
На Донетчине выявили еще 434 больных COVID-19. 23 пациента умерли
11:21
Зеленский исключил сокращение расходов на оборону
10:06
«ДНР»: 51 новый случай коронавируса и десять смертей
09:37
«ЛНР» зарегистрировала 13 новых заболевших коронавирусом
09:25
Кравчук: Украина может инициировать новые санкции против России, если не будет прогресса в переговорах
09:01
За сутки в Украине зафиксировано 11 590 случаев инфицирования COVID-19
20:57
В ДТП на Луганщине погиб сотрудник батальона «Луганск-1»
19:45
Возможно ли наступление ВСУ на Донбассе? ►
все новости
ВИДЕО
Возможно ли наступление ВСУ на Донбассе? ►
05 декабря, 19:45
Через сколько дней больной коронавирусом перестает быть переносчиком инфекции? ►
03 декабря, 16:30
COVID-19 и социальные центры. Как в Луганской области помогают пожилым людям ►
02 декабря, 12:59

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция