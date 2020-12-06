Пандемия и прифронтовые поселки Донбасса – изоляция теперь тяготит вдвойне

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Режим прекращения огня на Донбассе, объявленный в конце июля, пока держится, но «тишина» неидеальна – стрельба продолжается. Там, где раньше была слышна тяжелая артиллерия, сегодня чаще звучат одиночные выстрелы, но быт местных жителей кардинально не изменился. Особенно на нестабильных территориях. Пандемия коронавируса COVID-19 усложнила и без того тяжелую жизнь прифронтовых сел и городов Донбасса. По-прежнему здесь нерегулярно ходит общественный транспорт, а чтобы добраться до ближайшего крупного магазина, школы или больницы – нужно ехать в город. На подконтрольной правительству стороне вдоль линии соприкосновения расположены 119 населенных пунктов. Среди них до карантина около 40 не имели регулярного транспортного сообщения с крупными городами. Теперь их больше 71. Около полусотни поселков не имеют доступа к первичной медицинской помощи и даже не имеют продуктовых магазинов.



Так, например, жителям поселков Жованка, Травневое и Гладосово приходится ездить в Бахмут почти за всеми «благами цивилизации». К поселкам Тревневое и Гладосово можно дойти только по грунтовой дороге, вокруг которой заминированные поля. В поселках проживают чуть более 100 человек. Еще столько же – в Жованке.

Если в город нужно доехать срочно, без дополнительных трат не обойтись – от 200 гривен обходится поездка на автомобиле. У пенсионеров, которые здесь живут, нет возможности тратить такие деньги на регулярные поездки. В основном, если у людей и есть кое-какие сбережения, они могут себе позволить такую поездку в случае крайней необходимости. Иногда жители одной улицы делают заказ на лекарства или еду кому-нибудь из местных владельцев авто, кто едет в город. Время от времени помогают волонтеры от украинских и международных организаций – привозят продуктовые наборы. Теперь в корзине с кашами, консервами и питьевой водой – маски, антисептики, и еще больше стиральных порошков, мыла и других средств гигиены. Некоторые организации весной-летом выдавали семьям с детьми ваучеры на покупку шампуней, мыла, порошка и прочих средств – обстоятельства требуют большего внимания к таким обычным вещам как мытье рук и чистота дома. К слову, малообеспеченным семьям с детьми пришлось тратить больше денег в период пандемии и особенно, в период жесткого карантина, ведь это лишние затраты не только на гигиену, но и на еду. Пока дети обучаются удаленно, то есть дома, а не в школе, семьи больше тратят на продукты питания.



«Две большие пачки порошка - это половина зарплаты моего мужа. Поэтому, когда получила ваучер, это было счастье», – говорит жительница Чермалыка Дарья, мама троих детей. Слова женщины приводит ЮНИСЕФ, который совместно с организацией Triangle Generation Humanitaire помогал малообеспеченным семьям на Донбассе в мае-июле. Женщина потеряла работу еще в начале вооруженного конфликта и сегодня остается дома, чтобы ухаживать за детьми. Зарплаты мужа едва хватает на продукты, медикаменты и одежду для малышей.



Ощущение изоляции не покидает прифронтовые поселки, особенно в период карантина. Весной, когда по всей стране был объявлен локдаун, многие остались без автобусного сообщения. Автобус, проезжающий по большому маршруту через несколько поселков два раза в неделю – это привычный график общественного транспорта. Во время жесткого карантина автобусы перестали ходить. Им на замену пришли социальные маршрутные такси, которые бесплатно возят людей в обе стороны по несколько раз в месяц. Например, организация «АДРА Украина» весной запустила 10 социальных маршрутов на Донетчине и Луганщине. Осенью прибавились еще четыре. Каждый автобус привозит пассажиров на конечную станцию, ожидает несколько часов, чтобы все успели сделать свои дела – купить все необходимое, оплатить коммунальные услуги, снять пенсию в банкомате, обратиться к врачу – и затем везет обратно.



Еще один автобус каждую неделю помогает детям из Золотого и Горского доехать в центр комплексной реабилитации для людей с инвалидностью, который расположен в Попасной (Луганская область). В этом центре дети из прифронтовых поселков занимаются творчеством.



Для школьников в прифронтовых районах Донбасса курсируют специальные автобусы. Но, как отмечает организация «Восток-SOS», есть проблема с техническим состоянием этих автобусов. В качестве примера организация привела Станично-Луганский район. Здесь курсирует автобус, которому 13 лет, и он часто ломается. К тому же на состояние транспорта сильно влияет состояние дорог, особенно зимой.



Большинство жителей прифронтовых поселков и районов – это старики, среди которых немало одиноких маломобильных людей. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в Украине доля пожилых людей составляет 23%, а вблизи линии соприкосновения на Донбассе - до 41%. В организации напоминают, что пожилые люди – это группа риска в условиях пандемии COVID-19. Чтобы хоть как-то помочь им, волонтерам и сотрудникам социальных служб просто не обойтись без собственного транспорта.



Как отмечают в офисе УВКБ ООН в Луганской области, на одного социального работника в оккупированном Луганске приходится более 12 подопечных. Луганск, хоть и оказался несколько лет назад в центре боевых действий, но в городе куда лучше ситуация, чем в прифронтовых поселках. Каждому нужны помощь, уход и внимание. Весной у социальных и медицинских работников 10 территориальных центров неподконтрольного Луганска появилось более 200 велосипедов. Их передал офис УВКБ ООН.

Организация также предоставила 35 электрических трехколесных велосипедов для социальных работников четырех прифронтовых районов в Донецкой области и трех районов в Луганской. Максимальная скорость такого велосипеда – 40 километров в час.



«Я на пенсии, но у меня так много энергии. Я просто не могу оставаться дома, когда идет вооруженный конфликт и люди страдают. Гуманитарные организации дали нам толчок для создания общественного центра для поддержки пожилых людей. Сегодня старшие жители села обращаются в центр с любыми проблемами, которые возникают у них: потребность в хлебе, лекарствах или пищи, необходимость измерить артериальное давление, потребность в помощи в оплате коммунальных услуг и многое другое. Раз в неделю, по вторникам, медсестра и семейный врач приезжают в центр и дают здесь консультации. Вода в колодцах не питьевая, поэтому гуманитарные организации также привозят питьевую воду в пластиковых бочках, которые есть в центре», – говорит Елена, социальная работница, председательница общественного центра в Травневом и Гладосово. Ее слова приводит УВКБ ООН.



Женщина говорит, что раньше она тратила на дорогу от одного дома к другому по несколько часов, потому что люди, которым она помогает, живут далеко. Особенно тяжело приходилось зимой и в моменты активных боевых действий на Донбассе.

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