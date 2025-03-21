На Торецком направлении идет зеркальная охота с применением дронов – ВСУ

Украинский дрон. Фото: 53-я механизированная бригада ВСУ

На Торецком направлении уже давно все уничтожено с помощью управляемых авиабомб, поэтому там артиллерия не такую ​​активную роль играет. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-тактической группировки «Луганск» Дмитрий Запорожец.



По его словам, на этом направлении больше идет зеркальная охота с применением FPV-дронов и беспилотной составляющей.



«Что мы на врага охотимся с применением FPV-дронов и беспилотной составляющей. Так же и враг пытается применять максимально беспилотные системы для поражения позиций Сил обороны Украины», – отметил Запорожец.

Напомним, что пилоты дронов поразили систему ПВО и «Град» российских оккупантов в Донецкой области.